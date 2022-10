Abogado advierte que el Estado podría pagar indemnización millonaria a Añez por rechazar juicio de responsabilidades

Esta reacción llega después de que el pasado jueves el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, señaló en audiencia virtual que Añez no fue presidenta constitucional y que le corresponde proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades.

“Tarde o temprano, tal vez no sea yo, tal vez sea obviamente otra persona, pero tarde o temprano esto va a repercutir obviamente en una indemnización millonaria, en una penalidad hacia el Estado”, dijo el jurista a Erbol.

Luego de que un juez determinara que Jeanine Añez no será llevada a juicio de responsabilidades por el caso EBA, ya que no considera que fue presidenta constitucional, el abogado de la exmandataria, Alaín de Canedo, advirtió que “tarde o temprano” el Estado podría pagar una indemnización millonaria.

“Se logra establecer que la ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que está exenta de exigir procesamiento especial”, dijo Torrejón en la ocasión.

En dicha audiencia la exmandataria dijo que ella realizó la designación en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en su calidad de presidenta y “toda Bolivia y el mundo entero saben que fui presidenta constitucional”, aseguró.

Añez pidió a los jueces no dejarse inducir a incurrir en prevaricato por los “políticos poderosos”. “Esos políticos poderosos han politizado la justicia, sin importar las consecuencias que puedan tener en algún momento si los inducen u obligan a cometer el delito de prevaricato”, añadió.

En esa oportunidad, Añez lucía con mejor semblante que el de meses atrás, cuando fue diagnosticada con hipertensión, y con un síndrome ansioso-depresivo.

Al respecto, la hija de la exmandataria, Carolina Ribera indicó a Erbol que “Gracias a Dios mi madre está más estable, está con mejor ánimo, ha salido de su depresión, ha mejorado de salud, está firme para seguir luchando por su inocencia y por todos los bolivianos”.

Ribera adelantó que Añez seguirá luchando por la democracia, “por la libertad, que es el legado que no solamente me deja mi como hija, sino a todos los bolivianos”, aseguró.