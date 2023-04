“Compañero Jáuregui, yo veo que ahí asesoras, y asesoras mal, pareces un abogado junior, que le haces meter la pata al hermano Jerges. (...) Estoy viendo que tú le estás haciendo mucho daño a Jerges Mercado, creen que van a manipular”, dijo Arce en Red Uno.

En respuesta, Jáuregui manifestó que las declaraciones de su colega “son dignas de un actor circense”. A su vez, afirmó que su detractor no estuvo en la sesión para hacer esas aseveraciones.

El parlamentario arcista justificó la aprobación del proyecto de ley, con el argumento de que Bolivia era de los “pocos países” que no podía comprar oro, mediante su Banco Central. Agregó que hacer ese tipo de operaciones no necesariamente se requiere la aprobación de los parlamentos.

Ante esto, el legislador evista lo calificó de “mentiroso”. “Jáuregui no engañes al pueblo, es vender (oro). Es para vender, no le mientas al pueblo, no disfraces la ley”, complementó.