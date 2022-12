Acabó el juicio: Chile y Bolivia tienen derechos sobre el Silala y no habrá compensación

Respecto a las cuatro restantes demandas de Chile, en tres, la Corte decidió no pronunciarse porque hay acuerdo entre las partes. Sólo se pronunció en torno a la demanda “E”, respecto a que declare que Bolivia “incumplió obligación de notificación y consulta”. Al respecto, La Haya indicó que Bolivia no incumplió esa obligación, por lo que rechazó ese punto.

El experto en temas internacionales Andrés Guzmán manifestó que Chile “no ha ganado del todo como espera” y Bolivia tampoco “ha perdido del todo”. Explicó que la Corte dijo que prácticamente no le lleven controversias en las cuales hay acuerdos entre las partes y prefirió no pronunciarse, y en las que hay desacuerdo las rechazó.

“La Corte dijo no tiene por qué manifestarse sobre las partes que hay coincidencia, como la demanda de Chile y los puntos A, B, C y D y las contrademandas de Bolivia A y B. En otras palabras, la Corte dijo: ‘no nos traigan casos en el que no hay controversia’. La Corte no ha dado un voto favorable a ninguno de los puntos que se ha presentado”, aseveró.