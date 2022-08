Acosan al Vicepresidente en un acto de intelectuales quechuas en la Llajta

Grupos de evistas y dirigentes de las Bartolinas acosaron ayer al vicepresidente David Choquehuanca en Cochabamba, durante un encuentro con intelectuales quechuas y lo acusaron de coordinar sus visitas con el alcalde opositor Manfred Reyes Villa.

“El vicepresidente Choquehuanca se ha dado el lujo de coordinar con el coordinador de Manfred Reyes por encima de nosotros y nosotros estamos pidiendo respeto como organizaciones sociales. Si él es Vicepresidente del MAS tiene que coordinar con nosotros y las autoridades de la dirección política”, dijo una mujer, visiblemente alterada, que se identificó como dirigente de las Bartolinas de Cercado, Cochabamba.

El Vicepresidente llegó este sábado a la capital cochabambina para participar en el primer Encuentro de Amautas Intelectuales Quechuas en Cochabamba, donde se efectuó el conversatorio “Rumbo a la Agenda del Bicentenario”, con la participación de organizaciones sociales de Cercado.

El evento se realizó en la zona Sur de la ciudad. Hasta allí llegaron militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos seguidores del expresidente Evo Morales que trataron de tomar la testera donde se hallaba Choquehuanca y la directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, que el ala radical azul la expulsó del partido.

Otro masista que tampoco se identificó, según un video que circula en las redes sociales, ratificó que Choquehuanca coordina con la derecha. “Están viniendo aquí a nombre de las organizaciones sociales y no vamos a permitir aquello, que dirigentillos manfredistas quieran dividirnos, porque ellos han coordinado con Augusto Villca, Willy Yana y otros que son manfredistas”, protestó mientras se escuchaba por los parlantes instalar un cordón de seguridad para proteger al Vicepresidente. Los evistas se enfrentaron con seguidores de Choquehuanca.

El Vice no se dejó intimidar

Pese a ese mal momento, el Vicepresidente no se dejó intimidar y el acto con los intelectuales quechuas prosiguió.

La autoridad reflexionó sobre la unidad, pero además dejó un mensaje para quienes deseen postularse a presidente en 2025.

“Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente ni vicepresidente”. Agregó que no se debe fomentar la división y que ante todo debe primar la “unidad, sin odio, sin racismo, sin rencor ni sectarismo”, puntualizó la autoridad.

La declaración de Choquehuanca se dio solo horas después de que seguidores de Morales, entre ellos el exalcalde de Warnes Mario Cronembold, lanzaran la candidatura de Evo a la presidencia para las elecciones de 2025. El viernes, Morales señaló a través de sus redes sociales que “no es tiempo de pensar en elecciones”.

El Vicepresidente indicó que las elecciones no pueden ser el espacio para causar división entre bolivianos.

“No podemos fomentar desde nuestras organizaciones las divisiones. ¡No! Tenemos que reunirnos con todos, sin fijarse en los colores”, reflexionó.

Después volvió a referirse a que se debe respetar la voluntad del pueblo. “Tenemos que aprender a respetar la voluntad soberana de nuestros pueblos. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y las autoridades tienen que aprender a trabajar por los que han votado por ellos y por los que no han votado. En eso comprende la unidad”, insistió.

En mayo, evistas y choquehuanquistas se enfrentaron y una persona murió después de la visita del Vicepresidente al municipio potosino de Tinguipaya, hasta donde viajó para inaugurar una Escuela de Formación de Líderes para la Vida, una actividad que critica el ala radical azul.