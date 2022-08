Activan arraigo de Manfred y frustran su viaje a EEUU

La Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Cochabamba apelaron el desarraigo judicial que una jueza dispuso hace dos semanas a favor del alcalde valluno Manfred Reyes Villa, quien ayer “sorpresivamente” fue nuevamente arraigado y finalmente no viajó a Estados Unidos.

“Luego de una audiencia virtual que se realizó hoy (ayer), la Justicia ha decidido sorpresivamente revisar el desarraigo dictado hace dos semanas y activó el arraigo nuevamente sin ningún argumento jurídico sólido. Esto prácticamente hace que el viaje del alcalde (Reyes Villa) se frustre”, denunció el secretario de finanzas edil de Cochabamba, Mauricio Muñoz.

El Alcalde tenía previsto viajar ayer a EEUU para participar de la Expobol-USA del 4 al 11 de agosto y en su lugar iba a quedarse el concejal Diego Murillo, concejal de la agrupación ciudadana Súmate, como alcalde interino de la ciudad de Cochabamba.

Critican a la Justicia

“La justicia está controlada por el poder político”, añadió Muñoz. El panorama se complica para Reyes Villa, porque el Concejo Municipal, dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que ya había emitido una resolución para que Murillo sea el alcalde suplente, no podrá revisar la decisión sino hasta el próximo martes 9 de agosto, según el concejal Edgar Zurita.

“No puede ser que hagan conocer (la decisión de no viajar) hoy (ayer) a las 16:20. Además no dice: ‘No voy a viajar, ni pide que se deje sin efecto la resolución municipal (del nombramiento a Murillo como alcalde interino)’, por tanto, es hora de ponerle coto al alcalde Reyes Villa. El Concejo Municipal se reunirá el martes próximo, más seguro”, confirmó Zurita sobre una carta que ayer envió el alcalde al legislativo edil después de enterarse que no podrá viajar al país del norte.

Apelaron tres instancias

Pese a que la jueza Ximena Carvallo dispuso hace dos semanas el desarraigo de Reyes Villa, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público apelaron la decisión judicial y ayer en una audiencia virtual se determinó arraigar nuevamente al burgomaestre Reyes Villa.

El juez José Gutiérrez, del Tribunal Séptimo de Sentencia, reactivó el nuevo arraigo por un caso contra Reyes Villa por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación. El Alcalde tiene 16 procesos penales en su contra.

El documento que emitió el juez Gutiérrez señala textualmente: “Por el presente mandamiento ordena señor Director Departamental de Migración para que proceda al arraigo de Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi”.

Muñoz, secretario municipal de finanzas de Cochabamba, calificó la nueva medida como “una chicanería” de la justicia. “En cuestión de dos horas, desde las 11:00 hasta la una de la tarde, se sacó un arraigo nuevo y recién se nos ha notificado. Normalmente, este tipo de trámites tardan más. Esto es una persecución política”, reclamó.

Ahora se desconoce cuándo Reyes Villa podrá reasumir la silla municipal, mientras no se reúna el Concejo Municipal.