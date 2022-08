Adepcoca rechaza diálogo con el Gobierno: “Lo ilegal no se negocia”

“Queremos ser claros y enfáticos, lo ilegal no se negocia, ese puesto de venta ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, no se negocia. La posición de los socios y de las zonas originaria y ancestral es clara: ‘Se cierra sí o sí ese puesto de venta ilegal’, apadrinado políticamente”, señaló el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) rechazó la invitación a diálogo que hizo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales. Los cocaleros indican que “lo ilegal no se negocia” y piden a la autoridad cerrar el mercado paralelo, que fue abierto por el dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) Arnold Alanes.

Apaza señaló que los productores de las zonas tradicionales de coca están dispuestos a conversar sólo con el Ministro, sin la presencia de dirigentes que pertenecen a la zona excedentaria y “no tienen representatividad”.

“¿Queremos acercamiento? Sí ¿Estamos dispuestos (al diálogo)? Sí. Pero queremos un diálogo sincero y honesto con el Ministro, y no con individuos que no representan a la zona originaria y ancestral (...). Alanes no tiene representatividad en los Yungas de La Paz”, sostuvo.

Adepcoca envió una nota al Ministro, para darle a conocer que rechazan la invitación al diálogo y le piden la convocatoria de una nueva reunión para dialogar sólo con la autoridad.

“También hacemos notar que nuestra principal petición (que) es el cumplimiento de la ley y la Resolución Ministerial 342, razón por la cual, nuevamente le solicitamos una audiencia directamente su persona y sin la intervención de otros actores ajenos a nuestra institución”, detalla la misiva.