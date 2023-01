El memorial detalla que se incluirá en este proceso a otros “que resulten responsables”. Al respecto, Montoya no descartó que se pueda ampliar el proceso contra los ocho bolivianos que están impedidos de ingresar a Perú, por disposición del Ministerio del Interior.

“El clima de violencia en Perú ha sido fomentando por Morales, entre otros actores. (...) Si es comprobada la participación de Morales en estos delitos, procede la solicitud de extradición. Él no está amparado en ninguna protección diplomática, los jueces pueden pedir que sea entregado”, sostuvo.

El excanciller Luis Gonzales Posada aseveró que en el eventual escenario de que se emita una sentencia en contra de Morales, la justicia peruana podrá pedir al gobierno boliviano que lo entregue. Explicó que el líder del MAS no es diplomático, por lo tanto no goza de ningún privilegio.

“Sí Morales ingresa a Perú, debe ser detenido. En ese caso, el tratamiento ante la justicia será ordinario, como a cualquier ciudadano. (...) No cabe duda que Morales ha contribuido en exacerbar el clima político y social en el sur de Perú”, detalló.

Caravanas

El parlamentario Cueto dio a conocer que fuentes policiales le informaron que en pasado días ingresó a Perú una gran cantidad de bolivianos, que superan el número de 200 personas, en caravanas de motorizados. Declaró que por datos extraoficial se conoce que esos ciudadanos entraron para reforzar las protestas en el sur de Perú.

“La Policía me informó que ingresó una caravana de vehículos con placa boliviana y con gran cantidad de personas. Lo que no tengo claro es si se arrestó a alguien por posesión de algún material peligroso. (...) Según información no oficial, es gente que se estaría mezclándose con pobladores de diferentes zonas del sur del país que están marchando”, aseguró.

Según imágenes que pasaron desde Perú, la caravana ingresó el pasado 9 de enero por la localidad de Chucuito en Puno.