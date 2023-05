“Daría la impresión de que estarían haciendo tiempo, porque no solamente es el tema de la ley corta, ahora también se ha observado al que presentó (el proyecto de ley) que es un diputado suplente que no estaba habilitado y eso puede causar otro amparo”, denunció el diputado evista Ramiro Venegas.

El diputado arcista o renovador Israel Huaytari descartó que se pretenda ganar tiempo para elegir tribunos con un decretazo.

“No pues, hay que debatir mañana (este martes), hay que ver el resultado, si no se oponen (se refiere a evistas y opositores) eso quiere decir que vamos a llevar adelante (las elecciones), si ellos se van a oponer puede haber cierta duda (de la realización de las justas)”, puntualizó.

El diputado evista Patricio Mendoza denunció que el jueves el presidente Luis Arce se reunió con diputados de su facción. “El Presidente los ha convocado a esa bancada y a nosotros no nos llamaron, me imagino que ahí definieron suspender o aplazar (el tratamiento) cuál sería el motivo, lo único que me entra en mi cabeza es que buscan que no haya elecciones judiciales”, aseguró Mendoza.