Al cumplirse 21 días de paro indefinido durante esta jornada, el presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, manifestó que, en su criterio, se cumplió lo que buscaban con las medidas de presión y será el cabildo del domingo 13 de noviembre el que apruebe medidas a seguir.

“Consideramos que nosotros teníamos un mandato de un cabildo y pues tiene que ser en la misma instancia donde aprueben o desaprueben lo que se ha conseguido, porque en el fondo se ha conseguido lo que buscábamos”, afirmó anoche Cuéllar, en contacto con Cadena A.

Indicó que lo que buscaban era que los resultados del censo se conozcan en 2024; que la distribución de los recursos también sea en ese año y que los resultados de ese operativo sean vinculantes para el tema de la redistribución de los escaños.

“Por lo menos el Gobierno ha anunciado que va a sacar un nuevo decreto supremo contemplando e introduciendo en el contenido de este decreto estos puntos que acabo de mencionar. Yo diría que la forma obviamente no se ha conseguido, que era realizar el censo el 2023 y digo que no se ha conseguido porque el INE no hizo bien su trabajo, no tenía una propuesta completa y ellos son conscientes de eso, por lo tanto, (para el INE) era ponerse una camisa de fuerza que se haga censo en 2023”, señaló.

Ante la consulta de si la situación da como para continuar y aguantar durante más días, Cuéllar respondió que como universidad tuvieron un trabajo específico, que era el técnico y académico, y que el cabildo fue liderado por el Comité Cívico, disposición que ellos respaldaron durante todo este tiempo y que no dejarán de hacerlo.