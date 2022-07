Alarcón se presenta en la Fiscalía y Mesa ve una “cacería de defensores de la democracia”

Alarcón fue citado por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas para declarar en calidad de testigo.

Mesa reiteró la posición de CC ante las citaciones que se realizaron a varios líderes de la oposición, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración y otros.

“Se trata de un proceso que no tiene nada que ver con la realidad, este es un proceso inventado. Carlos Alarcón, como todos saben, es una persona que tiene una trayectoria impecable y va a ratificar lo que ya hemos dicho en anteriores oportunidades: es un juicio inventado, que no reconocemos, es una acusación falsa de un hecho que no ocurrió para blanquear un gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales”, manifestó Mesa.