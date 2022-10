Alcalde de Santa Cruz: “He tenido una noticia de que se está acercando el diálogo” por el censo

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, dijo hoy tener noticias de que se aproxima un diálogo entre los sectores que piden que el censo se realice el 2023 y el Gobierno nacional.

“He tenido una noticia hace rato de que se está acercando el diálogo, esperemos que tenga resultados. No quisiera especular (...) yo siento que ambas partes ya quieren entrar a ese diálogo. Hoy día me he informado de que se van a abrir algunos espacios y ojalá lo hagan lo más pronto posible”, dijo el alcalde.