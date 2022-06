Alcaldía: “En La Paz todos se han muerto, nadie ha nacido; eso no puede ser real”

Ella está lejos de enfrascarse en una pelea política con el partido de Gobierno, a pesar de que hasta ahora ningún intento por acercarse al INE, por ejemplo, ha dado resultados. No obstante de que quedan menos de cinco meses para el Censo, no pierde las esperanzas de que el INE cumpla el compromiso que el 5 de abril le hizo a la Alcaldía, cuando le dijo que le comunicaría oportunamente de las actividades precensales y de actualización de la cartografía.

Faltan menos de cinco meses y aún no llega tal comunicación, lo que por momentos desespera a la Alcaldía, ya que teme que el Censo de este año se realice con la misma estructura del Censo de 2012 -realizado durante el gobierno del MAS-, año en que no hubo la actualización cartográfica, sino sólo un ajuste, lo que permitió al INE asignar 226 manzanas censales de La Paz a los municipios vecinos. Esa asignación permitió a esos municipios, en manos del MAS, aumentar su población y disminuir la de La Paz; por lo tanto, a esas alcaldías se les asignó más recursos del IDH y coparticipación tributaria, en desmedro de las arcas de la Alcaldía de La Paz.

Además de restarle población, la asignación de esas 226 manzanas censales no ha conllevado la transferencia de responsabilidades a los municipios beneficiados, que cuando hay -por ejemplo- deslizamientos, nunca realizan trabajos de asistencia en esas zonas. Todo lo hace la Alcaldía de La Paz.

Pero la Alcaldía ve también otras consecuencias poscensales para La Paz y otras capitales si la cartografía no es actualizada adecuadamente: disminución de asignación de recursos del IDH y de la coparticipación tributaria para varios municipios; la pérdida de escaños electorales y un golpe al pacto fiscal.

María del Carmen Rocabado, secretaria municipal de Planificación de la Alcaldía paceña, habla en esta entrevista de estos temas y de otros que preocupan al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp).

Cuando faltan cinco meses para el Censo, ¿qué le está causando dolores de cabeza a la Alcaldía de La Paz?

No es nuestro afán infligir la Constitución ni usurpar funciones. Lo que hemos evidenciado es que si la cartografía con la que se maneja el INE no es actualizada en un 100%, vamos a tener serios problemas.

La Paz tiene una actualización permanente de su cartografía, que tiene 3.115 kilómetros cuadrados de superficie, y para nosotros es muy importante definir con quiénes tenemos límites, con quiénes trabajamos, quiénes son nuestros vecinos y nuestros aledaños y cómo están funcionando todas nuestras zonas borde, y las zonas borde son las que en este momento están en dificultades a raíz de los resultados del Censo de 2012.

Usted afirma que el INE asignó 226 manzanas censales a los municipios aledaños. ¿En qué se sustenta su afirmación?

Nosotros estamos permanentemente actualizando la cartografía y se ha comprobado que 226 manzanas censales fueron asignadas a otros gobiernos municipales.

¿Cuántas manzanas censales tiene La Paz?

Debe tener unos 3.000.

¿A qué municipios han sido asignadas las 226 manzanas censales de La Paz?

A los municipios de El Alto, Achocalla, Mecapaca y Palca. Es de preocupación porque son exactamente las zonas borde. En esas manzanas hemos tenido mayor crecimiento poblacional en los últimos años.

¿Quién ha hecho la asignación de las 226 manzanas censales?

El INE.

¿Cuándo?

En 2012. Lo que ocurre es que en 1995 se ha dado la Participación Popular, con la que se han creado los gobiernos municipales. Cuando se crea un gobierno municipal, se crea un presupuesto. En 2001, para el primer censo de población y vivienda real, se ha actualizado toda la cartografía en el país porque en ese momento ya había un gran número de gobiernos municipales.

Antes del Censo de 2012, ¿siempre se hacía una cartografía como la que se hizo para el Censo de 2001?

No, sólo se hacía alguna actualización que la hacía generalmente el Instituto Geográfico Militar (IGM), pero una cartografía seria ha sido para el Censo 2001. Es que para entonces, ya teníamos las estructuras de los gobiernos municipales. Fue la Participación Popular que ha dado pie a que se formen y conformen municipios en el país.

¿La cartografía “seria” como la que se hizo para el Censo 2001, era sólo para ese censo? ¿No debía realizarse una cartografía similar para cada censo?

A partir de 2001, la cartografía tiene que ser actualizada para cada censo, y en 2012 no se actualizó. Ese año se hicieron ajustes, pero no se actualizó, pese a que para 2012 se asignó presupuesto para una cartografía como en 2001. No sé si se rindieron cuentas en ese momento. Fue en ese censo que se evidenció que en el municipio de La Paz no había cartografía actualizada.

¿Cuál es el presupuesto del INE para el censo 2022?

El INE tiene dos créditos para este censo: del BID, que son 28 millones de dólares, y de Fonplata, de 40 millones de dólares. Sabemos que hace un mes se ha aprobado el crédito de Fonplata. Entonces, ¿cómo puedes ejecutar 40 millones de dólares hasta el 16 de noviembre? Yo que soy planificadora, tendrías que ser un genio para ejecutar 40 millones de dólares en tan poco tiempo. Además, hay que seguir pautas de la Cooperación, solicitar la no objeción y contratar consultores. Hay que hacer todo el seguimiento de verificación.

¿Cuánto por ciento de ese dinero es para la actualización de la cartografía?

Eso hemos preguntado, pero no nos responden.

¿Cuál es la preocupación de la Alcaldía de La Paz?

Que se respete nuestra jurisdicción. Están entrando a nuestro territorio sin respetar nuestra jurisdicción. Eso es lo que queremos que la población lo entienda. Estoy yendo a todas las zonas asignadas por el INE, tenemos votos resolutivos de las juntas de vecinos que pertenecen a La Paz. Es que ellos reciben permanentemente presupuesto del Gamlp: se los atiende con desayuno escolar, se les da unidades educativas, se les da todas las condiciones, aunque ya no recibimos recursos de coparticipación y de IDH por estas zonas.

También pierden dinero...

Desde el anterior censo, La Paz ha disminuido sus ingresos de IDH y de coparticipación en 583 millones de bolivianos como consecuencia de la asignación de las 226 manzanas censales. Sin embargo, el municipio ha seguido aportando a esas zonas. No hemos dejado de atender al Pedregal, Mallasa, Mallasilla, Alto Villa Victoria, porque son de nuestra jurisdicción, les damos POA. Si hay deslizamientos en esas zonas, ¿acaso Palca hace algo? ¿Van los otros municipios llevando auxilio?

¿Con qué argumento el INE asignó esas 226 manzanas censales a los municipios vecinos?

Sería bueno que el INE responda esa pregunta.

¿Esta asignación corresponde a un cálculo político por el gobierno del MAS?

Creo que es por el tema de la “zona cero”, que es cuando hay indefinición de límites. Zona cero es... (ante la indefinición de límites) “asígnese al municipio que menos población tenga”, y eso posiblemente responda a cálculo político.

¿Y el concepto de “zona cero” está establecido en alguna norma?

No, en ninguna parte.

Entonces, ¿de dónde surge ese concepto de “zona cero”?

Del INE, que ha dicho que en muchas partes hay “zonas cero”.

¿Y cómo se resuelve este conflicto para el municipio?

Sólo con una nueva cartografía. El mismo INE establece y tiene en su web sobre lo que es una cartografía actualizada. El mismo INE dice cómo se actualiza una cartografía. Y ese proceso dura más de un año.

Y según lo que ustedes han podido ver hasta ahora, ¿el INE está haciendo el trabajo que corresponde a una actualización cartográfica?

Ahí nosotros estamos preocupados. No sabemos lo que han hecho hasta el momento. Lo que queremos es ver el avance de la etapa precensal y su cartografía.

El INE ya ha informado que el avance de la cartografía está en un 23%.

El avance es del 23% hasta la fecha, cuando estamos a cinco meses para el Censo. Nosotros hemos trabajado desde el momento en que se ha dado el Decreto Supremo 4546, el 21 de julio de 2021, cuando se instruyó al INE comenzar con el proceso de elaboración del Censo 2022. Nosotros inmediatamente hemos ido ajustando nuestra cartografía porque es una línea base, porque tenemos que meter datos estadísticos. Y si el INE está en 23% a cinco meses del Censo, no sé cómo el INE va a acelerar el proceso hasta noviembre, no lo comprendemos.

Hemos mandado cartas al INE, le hemos dicho que estamos dispuestos a apoyarlo y que queremos darle todos los datos que tengamos. Hasta ahora no nos responde.

¿Por qué cree que no les responden? ¿Significa que están haciendo todo el trabajo por su cuenta?

O puede ser también que no están avanzando lo necesario, por lo que no tienen cómo respondernos.

Pensando de buena fe, puede también que lo estén haciendo a cuenta propia.

Puede ser, porque en su página web dicen que ya han hecho una prueba piloto precensal en dos barrios nuestros: en Ciudadela Ferroviaria y en Villa Copacabana, pero no tenemos evidencia de que lo hayan hecho. Hemos mandado nuevamente al INE una nota preguntándoles cuáles son los resultados de esas pruebas piloto en barrios de La Paz. No responden. Ellos dicen que lo han hecho, pero puede ser que nunca lo han hecho.

Tenemos que llegar a un censo de consenso, confiable y con cartografía actualizada.

¿Cómo se hace un levantamiento cartográfico?

Primero se levanta la base geográfica, la superficie exacta de cada municipio, de las áreas protegidas, de las zonas fiscales. Hay que sobreponer toda la cartografía geográfica, que lo hace el IGM, y sobre eso hay que ir a las regiones y hacer zonas piloto para hacer las pruebas de la boleta censal. No tenemos información de cómo está esta etapa. Estamos en contacto directo con las universidades y dicen que nunca las han convocado. No sabemos si los estudiantes de los últimos años de colegio están siendo capacitados para el Censo. Estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos, con la Sociedad de Ingenieros y con otros actores sociales y ninguno de ellos está viendo avance.

Nadie nos dice nada de los avances. ¿Cómo están ejecutando los créditos del BID y Fonplata?, ¿cuál es su cronograma?, ¿en qué hito están en este momento? ¿por qué no transparentan el trabajo? Tiene que ser un censo confiable, con resultados de consenso y con cartografía actualizada.

¿Por qué es tan importante una real y “seria” actualización de la cartografía?

En 2001, como municipio de La Paz, teníamos 793.293 habitantes. En el Censo de 2012, cuando a la cartografía sólo le hicieron ajustes, bajamos a 766.000. O sea, en La Paz todos se han muerto, nadie ha nacido, todos se han ido. Eso no puede ser real. Si en 2001, con una cartografía totalmente actualizada, registramos casi 800 mil habitantes, ¿cómo es que en 2012 pasamos a ser el único municipio capital, sede de Gobierno, con pérdida de población?

La Paz tiene un 1,1% de crecimiento vegetativo. Con ese crecimiento, en 2012 debíamos llegar a 890 mil habitantes. Pero hemos perdido 123 mil personas. Si mantenemos la cartografía como está, vamos a perder 300 mil habitantes. Todos los departamentos han tenido crecimiento, menos La Paz. Somos el único municipio que ha perdido población. Eso no es entendible.

¿Qué observación tienen a la boleta censal?

El INE te entrega la boleta censal con un código municipal establecido. El INE no te pregunta a qué municipio perteneces, sino que el INE ya establece en la boleta el municipio al que perteneces. Por eso nunca se podía saber si te estaban censando para La Paz o para Palca. Lo que estamos pidiendo a los paceños es que pregunten a los encuestadores qué código está anotado en su boleta censal. Y los paceños deben saber que el código de La Paz es el 020101. Es importante que la gente pregunte cuál es el código que está registrado en su boleta.

Si al encuestado le dan otro código censal, que no sea el de La Paz, significa que le están censando para otro municipio. Eso quiere decir que la encuesta está manipulada, y será la evidencia de que están asignando manzanas censales nuestras a otros municipios.

Queremos un censo de forma limpia. Nunca hemos dicho que se postergue el censo. Queremos apoyar al Gobierno central. Hemos mandado notas a una ministra, y no responde.

¿Y el Gobierno actúa igual con los municipios colindantes?

Sabemos que el Viceministro de Autonomías se está reuniendo con Palca, donde incluso convocan a asambleas. Sabemos que Mecapaca está haciendo un sondeo de opinión sobre a qué municipio pertenece la gente. Están haciendo trabajos paralelos. No quieren trabajar con nosotros, pero sí con los municipios del entorno.

¿Se puede inferir que el Gobierno deliberadamente no quiere actualizar la cartografía porque quiere potenciar poblacionalmente a los municipios que son del partido?

Yo no quisiera hablar de este tema. Nosotros vamos a seguir nuestra línea técnica. Tenemos una cartografía y podemos compartirla. Nosotros sabemos cuál es nuestra jurisdicción.