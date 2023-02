En los últimos 26 días, tres legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un alto dirigente de esa tienda política en Santa Cruz fueron protagonistas de escándalos y cometieron faltas, delitos y actos bochornosos llevados por el consumo de alcohol, según denuncias de parlamentarios, reportes de la Policía y la Fiscalía. Además, fotos y videos muestran infraganti a los acusados.

Ante la recurrencia de estos actos, desde el propio partido en función de Gobierno se reprochó esas conductas, en especial el caso del dirigente masista Reynaldo Ezequiel, que fue sorprendido por segunda vez conduciendo su vehículo ebrio y ocasionando un accidente de tránsito. Desde la oposición recriminaron la conducta de los oficialistas y la permisividad de la Policía, Fiscalía y justicia.

Los hechos

El 14 de enero, en la ciudad de Sucre, el diputado oficialista Jorge Yucra Zárate ocasionó un accidente de tránsito cuando manejaba ebrio un vehículo incautado por Dircabi, el mismo que fue cedido a la Cámara de Diputados. En el hecho, el parlamentario ocasionó graves lesiones a un ciclista que tiene cuatro meses de impedimento y debió ser sometido a cirugías.

Luego de su aprehensión y detención, Yucra fue imputado por lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y conducción peligrosa. No obstante, la jueza tercero de Instrucción en lo Penal de Sucre, Ximena Mendizábal, favoreció al asambleísta con detención domiciliaria con salidas laborales y sin custodio policial.

Lo último que se conoce del caso es que la Cámara de Diputados pidió a la Fiscalía de Sucre la devolución del vehículo, jeep Wrangler color amarillo, con placa de control 2326 - GRC, motorizado que además de ser un bien incautado tiene placas clonadas, según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).

El miércoles 8 de febrero, diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales en plena sesión camaral denunció que las oficialistas Celia Salazar y Miriam Martínez fueron a sesionar en estado de ebriedad, pidió al presidente de Diputados, Jerges Mercado, que ordene un test de alcoholemia, hecho que no se dio y más bien las dos mujeres fueron sacadas del hemiciclo parlamentario.

“Estaban sesionando en estado de ebriedad en la Cámara de Diputados y creo que eso es totalmente una falta de respeto (...) Nosotros hemos hecho las denuncias al presidente de la Cámara, quien no hizo absolutamente nada. Hemos solicitado que se haga un examen de alcoholemia a las dos diputadas y no se ha procedido a eso, es más, las diputadas ya no están en la sala de sesiones”, señaló Nogales.

En respuesta, la diputada Martínez negó el extremo y dijo que es una acusación falsa, lo cual es un delito. Indicó que a los opositores “les falta un tornillo en la cabeza (...) las denuncias falsas son un delito... penal”.

Caso Ezequiel, reincidente

En el caso del dirigente masista Ezequiel, él es reincidente, ya que en dos ocasiones, una en octubre de 2022 y la última, el jueves 9 de febrero, fue sorprendido manejando su vehículo en estado de ebriedad, además que en ambas ocasiones causó accidentes afectando a personas y motorizados de terceros.

En el reciente caso, Ezequiel admitió que estaba consumiendo alcohol en un local y argumentó que estaba triste porque habían inhabilitado la candidatura de Reinerio Vargas a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Al momento de su aprehensión en el cuarto anillo ocasionó un escándalo en vía pública

Ayer, la Policía de Santa Cruz informó que Ezequiel tiene varios antecedentes por vulnerar normas de tránsito, anunció que será denunciado por conducir en estado de ebriedad, por conducción peligrosa y por triple colisión. Desde el Servicio General de Identificación Personal se informó que suspenderá su licencia de conducir por un año.

“Con los antecedentes que él presenta en actividades de tránsito son por no presentarse a las pruebas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) y se estacionaba en lugares prohibidos, también tiene una por no portar licencia mientras conducía. Cuando fue retenido el vehículo que se encuentra en dependencias policiales no contaba con SOAT ni con ITV”, informó el director de Tránsito de Santa Cruz, Carlos Pórcel.

Todos esos datos fueron informados a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y se espera que se programe la audiencia de medidas cautelares.

A esos antecedentes se suman el proceso penal abierto contra Ezequiel en octubre de 2022. En aquel momento fue denunciado por conducción en estado de ebriedad y atropellar a una niña. Un juez dispuso que cumpla medidas sustitutivas por ese hecho.