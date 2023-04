La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que el proyecto de ley 305, de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, no está escrito en piedra. Agregó que la propuesta está en una etapa de socialización.

La viceministra Alcón llamó al diálogo a los sectores de los trabajadores de la prensa para que hagan conocer sus observaciones.

“Se ha planteado una propuesta que no está escrita en piedra, no es que no se vaya a socializar, y lo que hemos solicitado, como lo dijo nuestro presidente Luis Arce, es tener el contacto con la Comisión de Derechos Humanos, para que se pueda habilitar este espacio de diálogo”, dijo la viceministra en DTV.

La autoridad del Ejecutivo reiteró que la intención del Gobierno no es ir en contra de la Ley de Imprenta ni tampoco atentar contra el derecho a la libertad de expresión.