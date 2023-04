Alejo Véliz, dirigente campesino histórico y exdiputado, considera que la pugna del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una estrategia de ese partido, que en el fondo busca distraer la atención y conocer quién tiene mayor peso específico. Considera que en un futuro, las facciones azules se terminarán uniendo.

“Yo estoy cada día más convencido de que es una estrategia política. Yo hasta hace poco también creí que Arce Catacora iba a sumir la responsabilidad de ser otro líder, pero me he dado cuenta que no, es una estrategia. Yo creo que en algún momento van a volver a unirse a cualquier precio”, declaró Véliz, en una entrevista con Página Siete Digital.

En esta conversación, el dirigente histórico también habla sobre el nacimiento del “instrumento político”, el rol que jugó Evo Morales, los dardos que le lanzan desde el evismo y su futuro de cara al 2025.

En la actualidad se dedica a la docencia universitaria y es dirigente en su sindicato agrario y mira con esperanza, políticamente hablando, al bicentenario.

Hace más de 25 años, en los 90, fue uno de los protagonistas de la construcción del “instrumento político” de los sectores campesinos e indígenas, proceso que resultó en lo se denominó como Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP).

Véliz relata cómo nació ASP y cómo, desde su perspectiva, el MAS de Morales terminó por liderar a ese largo proceso de creación de un “instrumento”. Sin embargo, anota también el dirigente, el líder del partido azul terminó, al final, apartándose de los postulados originales de esa experiencia.

¿Qué es ASP y cuál es su relación con el MAS-IPSP?

La Asamblea por la Soberanía de los Pueblos es el único instrumento político que nació hace 28 años atrás, aquel 27, 28 de marzo de 1995. Esa experiencia fue muy linda, porque armamos ese instrumento político después de la gran marcha histórica que hicimos año antes, en 1994, por la coca y soberanía nacional. Siempre en la perspectiva de valorar a la hoja de coca para acullicu, para medicina y para ritos, nada más, nada tenía que ver narcotráfico.

Nació en un congreso en Santa Cruz, con más de 2.000 delegados de sectores como la COB, la confederación única de campesinos de Bolivia, los colonizadores (hoy interculturales), la federación nacional de mujeres Bartolina Sisa, la confederación indígena del oriente boliviano y la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Constituimos ese instrumento político pensando de que la lucha sindical tenía muchas limitaciones, tenía techo y que era importante traspasar. En ese evento tan importante no estaba presente don Evo Morales, quien ha aparecido solamente para elección el día 28, a las nueve de la noche, para tratar de capturar la dirección del instrumento político ASP.

Fuimos a la votación don Evo Morales y el que habla. Yo he derrotado con unos 85, 95% de votos, y por lo tanto a Evo le exigieron que fuera segundo hombre, y él en ese momento no aceptó, escapó, abandonó el congreso.

A partir de ese abandono es que comienza a caminar otros rumbos y en su camino no sé si por suerte o mala suerte encuentra un partido que se llama Movimiento Al Socialismo, entonces llamado MAS-Unzaguista. Y compran junto con Filemón Escobar con 10 mil dólares del extinto David Añez Pedraza, y con ese instrumento entonces empieza a trabajar y, sin embargo, para un poco confundir al pueblo boliviano y sobre todo al movimiento indígena, entonces saca la “U” del MAS y añade de forma arbitraria y forzada el “IPSP”.

Entonces, debe quedar claro que jamás el MAS nació de un congreso de la lucha de las masas, nunca nació. El MAS ya existía. El MAS no es el instrumento político que nació de la lucha de los pueblos indígenas, de la clase obrera. Es un partido que se compra. El único partido que nace es la ASP.

Para precisar ¿Qué es lo que nace en realidad en marzo de 95, que es la fecha que festeja hoy el MAS?

Lo que nace en marzo de 95 es APS, ese es el instrumento político. Genéricamente, en realidad todos los partidos son instrumentos políticos. Es un término genérico, pero ese instrumento político tiene nombre y apellido: y aquí en 1995 las masas han dicho va a nacer una wawa, ese instrumento político genéricamente va a tener nombre y apellidos, entonces ese nombre y apellido es ASP.

Eso es lo que ha pasado y esa es la verdad que oculta don Evo Morales, oculta el gobierno, oculta el MAS, y engaña con una impostura diciendo que el instrumento político, el MAS-IPSP, nació en marzo del 95. Eso es lo más falso.

¿Y cómo es que el movimiento campesino indígena termina liderado por Evo Morales, por el “instrumento” que él capitanea?

Es simplemente porque ellos tenían personalidad jurídica. Para participar, para cualquier y tomar la autoridad nacional o autoridades subnacionales siempre es a través del instrumento político. Entonces es por eso y creo yo que el movimiento campesino toda esa lucha que hicimos nosotros obviamente él se apropia de algún modo y luego, sin embargo, en el camino se aparte de los objetivos originales del movimiento indígena campesino boliviano, del movimiento de los trabajadores, porque en este momento ya no es como antes.

Es decir, no todos los compañeros ya están apoyando al MAS-IPSP, como ellos llaman, sino que creo que los 16 años de experiencia, de gobierno, de gobernante del MAS, el pueblo boliviano se ha dado cuenta y sobre todo el mundo indígena. Por eso están exigiendo que Evo Morales deje la dirección de ese partido, dando paso a otro.

Yo creo que don Evo Morales se ha apartado de los objetivos originales, porque nosotros jamás planteamos comunismo y hoy don Evo Morales está relacionado con el socialismo del siglo XXI, que históricamente ha fracasado. El socialismo ha tenido una muerte natural y ellos insisten en que hay que revivirlo un cadáver que nunca va a revivir. Creo que los pueblos que han caminado por esos caminos como Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos otros países han quedado atrás.

Evo, en su libro “Mi vida”, cuenta que en los albores del “instrumento” temía ser candidato a la Presidencia, le daba miedo, y hasta rechazó serlo. Pero ya una vez en el poder fue candidato hasta en 2019. Usted que lo trató y conoció en ese entonces ¿A qué atribuye ese vaivén?

Miedo tenía para ser candidato, pero no tenía miedo para aliarse vergonzosamente entonces. En 1997, es verdad, quisieron proclamar a don Evo Morales como candidato y él abandonó. Ni siquiera ha dicho “tengo miedo”, sino que huyó, como siempre huye de muchos eventos. No sé si era por miedo o por otro interés. Yo tuve que asumir esa responsabilidad.

En 1997, fui candidato presidencial con la ASP en alianza con la Izquierda Unida y sacamos cerca a 150 mil votos en el país, y yo hice diputado a don Evo Morales para que llegue al parlamento, a Román Loayza, a Félix Sánchez ya Néstor Guzmán. Obviamente, yo tenía que entrar también porque así estaba planificado por las masas, por el mundo indígena, llegar al parlamento inicialmente, pero ahí es cuando don Evo Morales no le tembló la mano para aliarse con Jaime Paz Zamora, Oscar Eid Franco, en Chapare, junto con Filemón Escobar y Juan de la Cruz Villca, entre otros, y se alían políticamente, donde acuerdan que Presidente hay que hacer a Jaime Paz, todos los votos para Jaime Paz y para diputado solamente para Evo Morales. Es decir, don Evo Morales empieza a traicionar la línea del instrumento político, ahí se ve el interés personal y el ego que él tenía, porque solamente quería llegar él al parlamento.

Entonces, obviamente los votos de Chapare se fueron para Jaime Paz Zamora (voto cruzado). Yo estaba como candidato plurinominal para participar en el parlamento, no alcanzó a los votos por esa traición histórica y quedo fuera. Entonces, pienso que su objetivo es absolutamente personal, es poder por el poder.

¿Por qué se da la ruptura definitiva entre usted y Evo?

Rompimos principalmente por tres factores. Primero, por la traición de don Evo Morales, porque él se fue, abandonó al instrumento político, se alió con Jaime Paz Zamora, dejando a la ASP. Realizó ese voto cruzado. Ese es un primer factor, una traición histórica que para mí es algo imperdonable.

En segundo lugar, se ha encontrado ese partido político, un partido al que él dice que ha nacido el “instrumento político”, es la mentira, es la infamia más grande del siglo. Eso no es verdad, no nació, por eso también no puede haber un acuerdo con Evo Morales.

Y en tercer lugar, ya es un problema ideológico más profundo: yo tengo mis observaciones absolutamente claras, con relación de que no existe en el planeta tierra el socialismo el paraíso. El socialismo ha muerto, ha cumplido su etapa, su época y hoy creo que el mundo es distinto. Por lo tanto, yo no puedo seguir como don Evo Morales como una oveja por detrás de algunos individuos como Maduro, o el presidente de Cuba, ciegamente, a precio de destruir a mi pueblo.

Yo creo que este país es absolutamente distinto y un político debe siempre pensar que un país debe ser mañana que hoy, y esas cosas también nos apartan. Yo soy un crítico a eso, no por eso estoy absolutamente convencido del capitalismo, el imperialismo, como ellos llaman. Hay observaciones, pero creo que en el mundo es muy reduccionista decir o es capitalismo o es socialismo. Eso es mentira, yo creo que en la vida hay muchas opciones de vida, muchas posibilidades de construcción.

Hablando de traición. De forma reciente un diputado del ala evista del MAS lo sumó a usted en una lista de supuestos traidores ¿Cómo toma esos cuestionamientos?

¿Traición a qué lado? Primero debería de juzgar a su jefe. Su jefe sí ha traicionado. Ya mencioné los elementos, pero hay un elemento más histórico: no estoy muy claro si en el último gobierno de Víctor Paz o en la primera gestión de Goni Sánchez de Lozada don Evo Morales ha sido candidato del MNR por Chapare. Eso también es una traición. Eso tiene que recordar Héctor Arce. Entonces, no tiene ningún derecho de señalarme con el dedo a mí, porque él no conoce, es un elemento perverso y que solamente está buscando su interés personal.

Hoy se ve la arremetida del evismo contra Arce y hasta contra García Linera, pero ¿Usted que conoció a Morales diría que la pugna es verdadera o es parte de una estrategia política?

Yo estoy cada día más convencido de que es una estrategia política. Yo hasta hace poco también creí que Arce Catacora iba a sumir la responsabilidad de ser otro líder, pero me he dado cuenta que no, es una estrategia. Yo creo que en algún momento van a volver a unirse a cualquier precio, porque son mismos objetivos que tienen, las mismas aspiraciones, es el mismo libreto.

Lo que pasa es que Arce Catacora, cada vez, trata de asimilar a don Evo Morales, igual como él ser un hombre duro, radical y el mejor ejemplo es que hoy Arce tampoco está escuchando a ningún sector del pueblo. Arce Catacora está reeditando, está emulando esa mala experiencia. No está escuchando nada. Ahí está el ejemplo claro del magisterio, que tiene toda la razón de reclamar, de tratar, de decir estas cosas son importantes.

Entonces, esto es un juego. Están distrayendo, pasando de oficialismo, de oposición. Yo estoy seguro que se van a volver a unir en determinado momento. Lo único que se va a aclarar es si don Evo Morales se queda o puede, quién sabe, quedarse Arce Catacora o Choquehuanca, pero estos se van a volver a unir. La historia me va a dar la razón, porque es simplemente una estrategia de distracción y sobre todo para saber quién tiene mayor pulseta.

Menciona a Choquehuaca ¿Quién es David Choquehuanca desde su punto de vista? ¿Tuvo algún papel en la fundación del “instrumento político”? ¿Usted llegó a conocerlo en ese tiempo?

David Choquehuanca yo conocí en aquellos tiempos. Somos contemporáneos con Román Loayza, Felipe Quispe, don Evo Morales y David Choquehuanca de vez en cuando aparecía. Él no ha tenido protagonismo en la lucha de la vida social, sobre todo sindical indígena originario en el campo.

Él manejaba una ONG en ese tiempo. Estamos hablando de fines de los 90 y alguna vez he visto, pero no era líder, no era del movimiento campesino. Sí era el trabajador de una ONG y tenía sus relaciones fuertes. Varias ONG han apoyado a movimientos indígenas en el país. En esa línea yo conocí a David Choquehuanca, pero no he conocido nunca que haya sido dirigente de subcentral, de la central, pero sí tenía ideas indigenistas, era un poco si quieres uno de los teóricos de los aymaras.

¿Hoy está más cerca del arcismo o del choquehuanquismo o del Linerismo?

De ninguno. Yo tengo un proyecto. Reitero: siempre emulo la experiencia, los resultados de aquel congreso único, del instrumento político que nació en 1995 y creo que la ASP tiene objetivo. No creo en ninguna de esas trincheras que ha mencionado u opciones políticas que están queriendo tallar.

Creo que más bien que el país debería de unirse. Pienso que el mestizaje es muy importante, hay que reconocer, y creo que el país se mezcló, queramos o no ya con la sangre española e indígena. Eso es el resultado del mestizaje. Creo más bien en un proyecto un poco más amplio que el país salga adelante y yo creo que en el futuro puede nacer, al margen de estas aparentes divisiones del MAS, de algunos exdirigentes, yo creo en un proyecto más grande, que ojalá se dé de cara al 2025 y pueda unir a todos los bolivianos, para que el enemigo no sea en el país mismo, como que hoy estamos queriendo hacer aparecer, por ejemplo, hacer pelear campo ciudad. Tratan de encontrar todas esas personas que señalas que el campo es buenito y la ciudad es un demonio y no es así.

Yo creo que más bien hay que unir. El enemigo es otro, es el subdesarrollo, la economía informal que está en las calles, el enemigo es el hambre, que siguen pasando los pueblos en toda América y sobre todo en Bolivia, y creo que hay que pensar en eso, en una posibilidad, quien sabe en una especie de la UDP del pasado, en la parte política, no en la parte económica, quizás habrá que emular la parte política de la UDP, que en su momento tuvo la capacidad de unir el país y recuperar la democracia. Creo que pasa por ahí.