ALP fracasa y MAS abre la posibilidad de que Luis Arce nombre al Defensor

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en su quinta votación, fracasó y no pudo designar al Defensor del Pueblo. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) abren la posibilidad de que el presidente Luis Arce nombre a esa autoridad, bajo el amparo de la conminatoria reciente de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz.

Desde el oficialismo aludieron a la resolución judicial que insta a la ALP a elegir a la autoridad defensorial en un plazo establecido, caso contrario el Ejecutivo tendrá la potestad de nombrar a un nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.

El jefe de bancada del MAS Santa Cruz, Patricio Mendoza, indicó que el fallo da un plazo a la Asamblea Legislativa para elegir Defensor. Agregó que en caso de que los parlamentarios no designen a la autoridad, sería atribución del presidente Arce nombrar al titular de esa institución del Estado.

“¿Qué vamos a hacer si no podemos consensuar con ellos (con la oposición)? (...) ¿Qué nos queda a nosotros? Cumplir nomás las resoluciones y en ésa conmina a que Bolivia tenga que tener sí o sí un Defensor del Pueblo”, declaró Mendoza.

Ayer, aproximadamente a las 11:00, se instaló la sesión para elegir nuevo Defensor. David Choquehuanca, vicepresidente y presidente nato de la ALP, afirmó que el pleno fue convocado a raíz de la determinación judicial que insta al Legislativo a elegir un nuevo Defensor.

“Se exhorta al señor presidente de la ALP (...), con el objetivo de que convoque a los señores asambleístas, sea en una sesión ordinaria o extraordinaria para que de forma inmediata procedan a la elección, designación y posesión de la o el Defensor del Pueblo”, reza la resolución que fue leída en la sesión.

Tras la lectura, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, propuso un cuarto intermedio para llegar a un consenso. La propuesta fue aceptada.

Se reunieron los jefes de bancadas de las diferentes fuerzas políticas por más de una hora. A las 12:20 se reinstaló la sesión y se procedió a la votación.

Pedro Callisaya obtuvo 97 votos; Evelyn Cossío, 44; Claudia Calvo, 1; nulos, 2, y blancos, 15. Por quinta vez las bancadas de oposición no dieron sus votos para que el oficialismo pueda lograr los dos tercios.

“En caso de posponer la continuidad de la votación, la designación de Defensor del Pueblo aún estará sujeta a la Resolución Constitucional 178/2022”, indicó el Vicepresidente, antes de someter a votación la propuesta del jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, de posponer la sesión.

La fundamentación de la resolución judicial puntualiza que en caso que la Asamblea no designe Defensor, en un lapso de 70 días, “debe buscarse en esa coordinación y cooperación de poderes inclusive acudiendo al otro poder como es el Órgano Ejecutivo”.

La sugerencia de Arispe tuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores, que son masistas. Choquehuanca pospuso la sesión, sin anunciar fecha y hora de reanudación.

“Se posterga la elección y designación de la Defensora o Defensor del Pueblo, entre tanto se convoca a una nueva sesión para la designación de la autoridad titular, se continuará dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Constitucional 178/2022”, puntualizó.

La jefa de bancada de Creemos en Senado, Centa Rek, detalló que en la reunión que sostuvieron, durante el cuarto intermedio, se planteó un nuevo proceso. Señaló que el MAS se cerró en su postura y no escuchó lo planteado por las fuerzas opositoras.

“Dijimos que no se arreglan las cosas al final de un proceso, cuando la estructura está dañada. Nosotros no podemos negociar entre cuatro paredes la demanda del pueblo boliviano (...). El MAS no se movió de su posición en la reunión”, sostuvo.

Alarcón manifestó que durante la reunión, como CC plantearon otras alternativas para elegir un Defensor. Aseveró que el oficialismo no quiso ver otra opción que no sea Callisaya para que ocupe el cargo.

“Lamentablemente el MAS mantuvo su posición intransigente de seguir por el voto en Callisaya y como consecuencia de eso fracasó esa reunión de concertación”, enfatizó.

Creemos y CC señalaron que si el Defensor es nombrado por Arce, el Vicepresidente será pasible a una acción penal. Esto debido a que permitirá la desinstitucionalización del Legislativo y la transgresión de la Constitución.