Alta autoridad del Congreso de Perú dice que prisión de Añez “es injusta”

La primera vicepresidenta del Congreso peruano, Martha Moyano, recibió en Lima a Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, que viajó a ese país para denunciar sobre los presos políticos en Bolivia, durante la 52 sesión de la OEA. La autoridad peruana se solidarizó con la exmandataria y calificó su encierro como una medida “injusta”.

“Recibí la visita de Carolina Ribera Añez, hija de Jeanine Añez, la exsenadora que asumió la presidencia de Bolivia, hoy en prisión injustamente! ¡Mi solidaridad y respeto!”, escribió en Twitter la legisladora peruana, miembro del partido político Fuerza Popular.

Carolina publicó en sus redes sociales una foto con Moyano. En ella, la peruana muestra una polera que tiene la imagen de Añez y un texto que dice: “Quien ama resiste y lucha”, mientras que Ribera está con la bandera boliviana, en cuya parte central se lee: “Justicia”.

Ribera escribió en Twitter al respecto: “La Vicepresidenta del Congreso Peruano Martha Moyano me recibió, hablamos sobre la injusticia que vive mi Madre, la ex Presidenta Constitucional de Bolivia Jeanine Añez Chavez. Me brindó su solidaridad y se comprometió a tocar el tema en el Congreso”. La cita se cumplió el martes.

Difusión internacional

El Instituto Casla, un ente internacional que inició la campaña “Apadrinar un preso político” y que el 30 de septiembre apadrinó a Añez, entrevistó ayer a Ribera en Lima.

“Gracias por visibilizar, por denunciar y por luchar por la libertad, la justicia y por la democracia de Bolivia y el mundo entero”, declaró Ribera.

Ayer se inició la 52 sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, y Ribera participará del foro “Dialogando con la sociedad” y el “Foro continental”, en las que denunciará que en Bolivia hay presos políticos.

Esta jornada Ribera tiene previsto reunirse con la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la congresista Patricia Chirinos.