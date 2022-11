Alteñidad llama a cabildo para el 30 y demanda unidad

La Asamblea de la Alteñidad, reunida ayer en el teatro “Raúl Salmón de la Barra”, resolvió convocar a un “cabildo de la unidad” para el 30 de noviembre, cuando se dará a conocer la posición de El Alto ante la problemática del censo nacional. Se decidió también invitar al presidente Luis Arce para que haga conocer los proyectos para esa ciudad.

“Nosotros no queremos ver una Bolivia dividida, no queremos que se ahonde más la violencia, son nuestros hermanos (los cruceños), les pedimos que puedan deponer posiciones, por eso es que El Alto convocó a su magno cabildo para el 30 de noviembre, invitamos a todas las organizaciones para que también nosotros podamos debatir cuáles es el rumbo que va a tomar respecto a estos temas”, confirmó la alcaldesa alteña, Eva Copa.

La asamblea ratifica el pedido de unidad en el país. “Reafirmar la unidad de los alteños y alteñas por la democracia y la dignidad del país”, agregó Copa. Esa ciudad ya había expresado su respaldo a que la encuesta se haga en 2024 y su negativa a sumarse a las medidas de protesta.

En otras conclusiones, se decidió pedir al presidente Arce que visite esa urbe para reunirse con sus autoridades y organizaciones sociales. “Sólo queremos escuchar al presidente (Arce) cuáles son las propuestas que tiene para la ciudad de El Alto, también intercambiar criterios en el ámbito político y social”, refrendó Copa.

Personas no gratas

La Asamblea de la Alteñidad declaró a 16 personas “no gratas”, entre diputados, concejales y asambleístas de esa ciudad que no asistieron a la cita de ayer. Entre ellos están la diputada Bertha Acarapi, el legislador Renán Cabezas y las concejalas Wilma Alanoca y Fabiola Furuya, entre otros.

“Sus ausencias demuestran que no son legítimos representantes de su pueblo. Son autoridades que no deberían ni siquiera hablar a nombre de El Alto, por lo tanto, los declaramos personas no gratas y traidores a la ciudad”, indica la resolución.