Ante la carencia de dólares en el país, el exvicepresidente Álvaro García Linera sugirió este jueves un control estatal del comercio exterior con el objetivo de garantizar el flujo de dólares en la economía boliviana, mediante la cual el Banco Central de Bolivia (BCB) se convierta en el canal que reciba todos los ingresos de las exportaciones y los entregue a los empresarios en territorio boliviano, para que no se desvíen esos recursos a paraísos fiscales.

“Que los dólares que Bolivia produce por sus exportaciones, pasen obligatoriamente por el BCB y no se queden en los paraísos fiscales, como están desviando muchos empresarios. No se les quita, pero pasan al BCB y el Banco Central les entrega a los empresarios aquí en Bolivia, no en Panamá, no en Miami y no en Madrid, sino aquí en Bolivia”, remarcó la exautoridad del gobierno de Evo Morales a los medios de comunicación.

Agregó que este control permitirá que se garantice el flujo de dólares en el país, el mismo se debe mantener con la inversión pública productiva “porque cuanto más se produce, más crece el Producto Interno Bruto y hay más exportaciones y hay más dinero internamente”.

García Linera dijo que esos dólares de las exportaciones bolivianas dinamizarán la economía y se garantizará el flujo de la divisa en el país.

El exmandatario también vio con buenos ojos la aprobación del proyecto de ley del oro porque permitirá controlar la exportación del oro.

Señaló que las exportaciones del oro están a la par del gas, porque considera que, si el Estado paga un buen precio por el oro a los cooperativistas mineros, luego podrá vender ese oro y recibirá dólares de ingreso con los que puede fortalecer las reservas internacionales y dará liquidez para que no haya desabastecimiento de dólares.

El exvicepresidente no ve necesario la devaluación de la moneda boliviana ni contraer la economía.

“Contraer la inversión pública sería un crimen, hay que expandir inversión pública productiva para generar más divisas y generar más empleos”, argumentó.

Finalmente expresó la necesidad de acelerar la aprobación de los créditos en el Legislativo, para que haya más liquidez en los bancos.