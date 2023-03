El noveno ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz reúne al expresidente Evo Morales y al presidente Luis Arce quienes participan en el evento del “instrumento político”. El encuentro se da en medio de un escenario de confrontación y crisis interna en el partido en función de Gobierno.

El ampliado departamental masista que tiene el objetivo de elegir a una nueva dirección se realiza este sábado y domingo en la población de Yapacaní, región que en los últimos días realiza un bloqueo de caminos el mismo que fue declarado en cuarto intermedio ante la llegada de Arce.

Hasta este mediodía, el coliseo de Yapacaní donde se realizará el ampliado, llegó Morales y los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez y de Diputados, Jerges Mercado.

También puede leer:

Guerra del MAS llega a la Fiscalía: evistas denuncian “venganza” y arcistas apuntan a un exministro de Evo

Posteriormente arribó el presidente Arce y con la bandera del MAS en mano pasó a ocupar su lugar en la testera junto al expresidente Morales.

La militancia del MAS aguarda que en este encuentro se retome la unidad del MAS, que se visto envuelto en varia peleas internas, tanto en el Legislativo como en las organizaciones sociales.

Los representantes de las organizaciones sociales aplaudieron la presencia de Arce y Morales y en reiteradas ocasiones alegaron que no existe división en el partido azul, pese a las peleas constantes al interior del MAS.

“Piensan hermanos que estamos divididos, pero no estamos divididos. Aquí no hay división, quiero que quede claro, no hay división. Queremos, nos vamos a unificar, ustedes saben la lucha que hemos tenido en el departamento de Santa Cruz”, señaló Franklin Vargas, secretario ejecutivo de la federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos.

En el congreso, se elegirá a la representación de la dirección departamental del MAS en Santa cruz.

El encuentro se da en medio de peleas internas entre legisladores del MAS, con casos que llegaron hasta la Fiscalía. También al interior de las organizaciones sociales se registraron fricciones internas.