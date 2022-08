Amplían otros tres meses la detención preventiva de Añez por el caso Golpe I

La expresidenta Añez y los exministros Guzmán y Coimbra fueron aprehendidos en marzo de 2021 por el caso “Golpe de Estado I”. A la fecha, cumplieron 17 meses con detención preventiva.

“La comisión de fiscales sigue pidiendo ampliación de privación de libertad porque no han tomado declaraciones, no han investigado, no tienen nada. Lo mismo que el día 12 de marzo de 2021 cuando ordenaron la aprehensión y traslado a La Paz de la expresidenta de Bolivia”, se lee en una publicación en el Facebook de Añez.

“No tienen nada porque no hubo terrorismo, lo inventaron para encarcelarlos y usarlos como trofeo de venganza. La Fiscalía gestiona condena anticipada de cárcel sin aportar una sola evidencia, ni una sola prueba. La justicia baila a pedido”, añadió

Por su parte, el exministro Coímbra también cuestionó que en 17 meses la comisión de Fiscales no haya podido tomar la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ni informe si ya se mando la solicitud a través de Cancillería para tomar declaraciones al exministro Arturo Murillo.

“Nos tienen en una pantomima del proceso donde las supuestas investigaciones complejas no se realizan, pero en realidad no se realizan porque el Ministerio Público no las realiza, porque la comisión de fiscales no está realizando su trabajo y está ganado su sueldo sin realizar su trabajo. Lo que se realiza aquí, señor juez, es la aplicación de una pena privativa anticipada, nosotros vamos 17 meses detenidos y en los 17 meses hemos escuchado los mismo”, expresó durante la audiencia.