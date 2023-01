Analistas señalaron que la oposición subestimó nuevamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 2020. Agregan que como consecuencia hay tres actores políticos del 2019 en la cárcel: la expresidenta Jeanine Añez, el expresidente del Comité Cívico Potosinista Marco Pumari y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Añez en un manuscrito que difundió en redes sociales expresó que en 2020 creyeron que el MAS no iba a ganar, por lo cual quienes no tenían opción de ganar no bajaron sus candidaturas en pro de la unidad. “Muchos líderes creyeron que el MAS no tenía posibilidades y tomaron la decisión de seguir adelante divididos, con sus candidaturas en base a intereses personales, llevándonos a un nuevo periodo del régimen de MAS”, detalló El politólogo Ludwin Valverde manifestó que la división de la oposición es un hecho recurrente desde las elecciones del 2005. Afirmó que los opuestos al oficialismo sabían que si perdían iba a haber represalias, pero continuaron fragmentados y las consecuencias ahora se ven con tres actores del 2019 en prisión.

“No solamente subestimaron al MAS, sino que no tuvieron la capacidad de regenerarse luego de la crisis del 2019. Opositores actuaron con una ingenuidad política pavorosa al no considerar que la vuelta del MAS iba a tener las consecuencias que ahora estamos viendo: un ajuste de cuentas y venganza contra los actores de la renuncia de Evo Morales”, aseveró. La abogada y analista Nadia Beller expresó que los opositores en 2020 no supieron tener una buena lectura de lo que pasaba en ese entonces. Añadió que solo pensaron en sus intereses personales y de bloques, pese a que cívicos, activistas y políticos les pedían unidad. “El mismo Camacho dijo que si el MAS ganaba no se iba a sentir culpable, ahora vemos las consecuencias de los errores de la oposición. La candidatura de Añez parecía que iba a tener apoyo, pero la corrupción de la gente que entró con ella la destruyó como candidata. (...) Los de Creemos no se bajaron por un cuoteo de parlamentarios, que no tienen la preparación y son negligentes”, enfatizó. Valverde y Beller coincidieron que la oposición, a pesar de estos errores, que les pasan factura, no pueden cohesionarse para generar un proyecto y alternativa unida que pueda enfrentar al MAS. Además observaron que nuevamente empiezan a aparecer “viejas figuras” a tres años de los comicios. ¿Soberbia? El exdiputado de Unidad Demócratas (UD) Amílcar Barral aseguró que tanto Carlos Mesa como Camacho pecaron de soberbios y tuvieron errores en sus estrategias de campaña. Criticó que para las elecciones generaron estructuras “muy cerradas” y sus asesores “eran de escritorio”; no conocían lo que pasaba en las calles.

“Mesa decía: ‘si no soy yo, no es nadie’, muchos se alejaron de él, sus planchas eran solo sus amigos. Mesa tenía un círculo cerrado a la cabeza de Ricardo Paz, ya se creían ganadores. Por otro lado estaba la tozudez de Camacho era consciente de que no iba a ganar, pero quería ser el tercero en discordia en una posible segunda vuelta. Se ha subestimado a Luis Arce, el MAS ganó por errores de la oposición”, remarcó. La exlegisladora de UD Lourdes Millares afirmó que Mesa pecó de confiando con su “teoría de la ciudadanización de la política” y creer que los políticos no eran necesarios. Puntualizó que la candidatura de Añez fue un gran error y que Camacho se equivocó al tratar iniciar un proyecto político propio. “Comunidad Ciudadana no supo articular acuerdos políticos, no hizo tampoco una campaña efectiva. (...) En 2020 se equivocaron todos, Añez con su candidatura, la poca voluntad de Comunidad Ciudadana para articular un acuerdo nacional y Camacho al mantener su candidatura, que el día de hoy están pagando, porque todos tiene procesos”, subrayó. Barral y Millares manifestaron de que es el momento de que la oposición cambie de estrategia y empiece a generar un proyecto político de unidad. Advierten que si los contrarios al oficialismo no pueden articular un proyecto político conjunto, el MAS ganará las elecciones del 2025, y el peligro sería mayor porque podrían conseguir una mayor representación parlamentaria y consolidar su hegemonía.

