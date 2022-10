Los excandidatos presidenciales Óscar Ortiz y Luis Fernando Camacho dividieron el voto de la oposición y facilitaron dos victorias del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones fallidas del 2019 y en los comicios del 2020.

Expertos señalan que la dispersión del voto en las oposiciones fue un factor de ventaja en el oficialismo y que fue recurrente en cinco elecciones, desde el 2005.

Elecciones fallidas

En 2019, Ortiz fue candidato por Bolivia Dijo No, alianza encabezada por Demócratas. En julio, su candidato a la vicepresidencia Edwin Rodríguez anunció que declinaba su candidatura, debido a que las encuestas no les daban posibilidad de ganar las elecciones y para no fragmentar el voto opositor, en favor del MAS. Además, pidió a su compañero de fórmula tomar la misma determinación.

“Los ch’ila (pequeños) partidos tienen que irse (de la carrera electoral) porque quien fragmenta el voto traiciona a Bolivia, traiciona a la democracia, quien fragmenta el voto no contribuye a la unidad”, dijo Rodríguez en ese entonces.

Parlamentarios de la oposición, como la entonces diputada Lourdes Millares, también le pidió al cruceño retirar su candidatura para que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), logre llevar a Evo Morales a una segunda vuelta, para ganarle en el balotaje.

Ortiz continuó su candidatura pese a que ninguna encuesta le daba la posibilidad de ganar los comicios.

Los resultados finales emitidos por el TSE, días después del 20 de octubre, dieron a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,8%, Mesa logró el 36,51%, Chi Hyun Chung, 8,78% y Ortiz, el 4,24%.

Pero estas elecciones del 2019 fueron dejadas sin efecto a raíz de que la Organización de Estado Americanos (OEA), en su auditoría del proceso electoral, halló irregularidades en medio de movilizaciones ciudadanas que pedían la renuncia de Morales.

“El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Sin ese aumento, aunque el MAS hubiera conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta”, detalla parte del documento final del análisis electoral.

El politólogo José Orlando Peralta indicó que, pese a que la preferencia electoral no se puede sumar de manera matemática a otras, pero era probable que los votos de Ortiz hubieran ido a Mesa y así, aunque con fraude, se hubiera llevado al líder masista a una segunda vuelta.

“Ortiz es parte de la fragmentación de la oposición desde que el MAS asumió el Gobierno, la división era algo recurrente. Ese voto de Ortiz era antievo y ese voto pudo haberse ido con Carlos Mesa. Quizá con que Mesa sume 2% sobraban para que se vaya a segunda vuelta”, afirmó.

La abogada y excandidata del MAS Nadia Beller también aseveró que la dispersión de los votos no hizo posible un balotaje. Además, reveló que para un debate le dieron línea de que “ataque” la candidatura de Ortiz, sin embargo, esta orden quedó sin efecto antes de que empiece dicho debate, lo cual le pareció sospechoso.

“Ese pequeño porcentaje hubiera favorecido, pese al fraude se hubiera llegado a la segunda vuelta. (...) A mí me obligaron a hacer medios, me dijeron que haga conocer que Ortiz pasaba información a organizaciones internacionales y ponía en riesgo la seguridad del Estado. A la hora del debate me dijeron que ya no lo mencione, no ataque a Demócratas. Se puede sospechar de que hubo cierta complicidad para la división del voto”, afirmó.

Página Siete Digital llamó y escribió a Ortiz para tener su versión, sin embargo, no obtuvo respuesta.