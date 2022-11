Andrónico se ausenta de la ceremonia ancestral y evistas no reconocen a Jerges

El presidente Luis Arce Catacora cumplió ayer dos años de gestión en medio de tres hechos que reflejaron la crisis interna del partido político que lo encumbró en el poder: la ausencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en el inició de los actos oficiales, el rechazo a Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados y la ausencia de organizaciones del trópico de Cochabamba en el desfile cívico-militar.

Cuatro pantallas gigantes se armaron en inmediaciones de la Plaza Murillo para escuchar el mensaje presidencial y se desplazaron, aproximadamente, 1.500 efectivos policiales en tres anillos de seguridad para preservar el orden desde las 5:00 de ayer.

“La Policía Boliviana está presente en un día importante para nuestra patria. Estamos alrededor de 1.500 efectivos policiales desplazados en diferentes sectores. Estamos haciendo tres anillos de seguridad acá, simplemente con una intención: que todo este evento importante para nuestro país se desarrolle en un clima de paz y tranquilidad”, señaló el comandante departamental de la Policía de La Paz, Ismael Villca.

El presidente Luis Arce llegó hasta la Plaza Murillo a las 8:00 y los actos de festejo por sus dos años de gestión empezaron con una ceremonia ancestral y una ofrenda a la Pachamama.

Con un traje oscuro, sin corbata y luciendo la banda y medalla presidencial, Arce recibió el saludo de las Fuerzas Armadas y recorrió la alfombra roja mientras era presentado como “el hombre que recuperó la democracia, la patria, la salud, la educación y el artífice de la política económica”.

Posteriormente, se dirigió hasta el centro de la Plaza Murillo, donde se armó una wajta para la Madre Tierra; no obstante, en esa actividad no pasó desapercibida la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores y representante del trópico cochabambino, Andrónico Rodríguez.

Por primera vez, Rodríguez, quien preside la Cámara Alta, no se presentó junto a los mandatarios en el tradicional ritual andino y su ausencia se da después de que el bloque evista de legisladores responsabilizara al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de la “fractura y división” del MAS.

A ese hecho se sumó el rechazo de legisladores evistas a Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados, aunque éste estuvo al lado del jefe de Estado desde el inicio de la ceremonia ancestral y se sentó junto al primer mandatario en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde dio su informe de gestión.

Ese hecho le valió críticas al presidente de la nación en el festejo por sus dos años de gestión. “Los que somos del instrumento político no estamos nada contentos, el presidente Luis Arce Catacora manifestó en su informe que no vamos a aceptar imposiciones, pero aquí ya nos ha impuesto un presidente que no es del agrado de nosotros y no somos pocos los diputados del Movimiento Al Socialismo. Somos en su gran mayoría que no estamos de acuerdo con este presidente”, manifestó la diputada Gladys Quispe.

Por su parte, el diputado Renán Cabezas manifestó: “No hemos llegado como en otras oportunidades a este momento, todos contentos, porque no ha sido la elección la más sana. Jerges Mercado debió ser sincero y decir reunámonos todos los legisladores del MAS y resolvamos las fisuras que tenemos, aquello no pasó. La experiencia me dice que cuando empiezas una gestión con una división o fisura, la gestión no es buena”.

La ausencia de organizaciones del trópico de Cochabamba en el desfile cívico-militar fue otro hecho que se registró en la celebración del Gobierno y evidenció la crisis interna del MAS.

A diferencia de otros años, no se observó a las organizaciones como la Coordinadora de las Seis Federaciones en el desfile cívico-militar, que este año fue engrosado en su mayoría por cooperativistas mineros, gremiales, juntas vecinales, representantes municipales y funcionarios de gobierno.

Pocos fueron los representantes de organizaciones sociales presentes en Plaza Murillo para oír el discurso presidencial y entre algunos grupos del MAS destacó la presencia de Eco duendes, guerreros azules y Kallpa.