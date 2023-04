La expresidenta Jeanine Añez calificó este jueves de “prevaricador consciente” al juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, alegando que lleva adelante un proceso sin tener competencia para juzgar a una exmandataria de Estado. En ese sentido, Añez prescindió de su defensa y se retiró de la audiencia por el caso Senkata.

“No me voy a prestar a esta patraña y me retiro porque no reconozco a usted señor Amaru porque es un prevaricador consiente”, señaló Añez durante la audiencia virtual.

Indicó que la audiencia instalada por Amaru es nula e ilegal, porque la mencionada autoridad judicial no tiene la competencia para juzgar a una expresidenta, sin embargo, siendo consciente de eso, persiste en llevar adelante el proceso penal.

Añez dijo que este caso, así como otros activados en su contra, es parte del “régimen masista” que busca activar procesos, detenciones preventivas y condenas ilegales, en franca vulneración de derechos y del debido proceso.

“No reconozco la competencia de la justicia ordinaria, ya presté declaración informativa ante la Fiscalía General del Estado, y es el fiscal general Juan Lanchipa, quien debe asumir los actos siguientes ante el Tribunal Supremo de Justicia, eso es cumplir la Constitución Política del Estado y la Ley 044 de enjuiciamiento de altas autoridades de Estado”, remarcó.

La exmandataria exigió que se cumpla la ley, se respeten sus derechos y pidió que sus actos sean juzgados en un juicio de responsabilidades.

También rechazó la investigación fiscal, bajo el mismo argumento de que no tienen competencia para llevare este proceso. Dijo que los fiscales solo se dedican a cumplir órdenes políticas.

Dados esos argumentos, Añez decidió prescindir de sus abogados defensores y luego se retiró de la audiencia.

“Quiero dispensar, quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza a quienes agradezco sus invalorables servicios”, manifestó.

Añez fue procesada en este caso por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves, a raíz de los muertos y heridos registrados en la zona de Senkata en noviembre de 2019, durante la crisis social en el país.