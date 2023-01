“El secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho es una muestra más que el gobierno de Luís Arce, es igual de abusivo y autoritario al de 14 años de Evo Morales”, resalta en uno de los párrafos del texto. Según Añez, “desde hace 16 años todos nosotros hemos venido enfrentando a un régimen autoritario, abusivo, excluyente y represor, hemos enfrentado muchas luchas como la Constituyente, la consagración de las autonomías, las elecciones judiciales, el referéndum del #21F donde #Bolivia Dijo No, hasta llegar a una de las páginas más negras de nuestra historia con el mega fraude electoral de 2019 realizado por Evo Morales, un hombre obsesionado con el poder absoluto”.

Exhortó a la posición “a dejar atrás las disputas y las rencillas inútiles. Hay una Bolivia que pidió en 2019 y lo exige hastiada de abusos e improvisaciones: los conmino a trabajar por la unidad, por los mandatos del #21F y por el sueño de todos los bolivianos que es vivir en libertad y en paz”.

Llamó a “reconducir la lucha en la que venimos hace 16 años”. Resaltó que tiene el compromiso, “desde donde me encuentro secuestrada, a pesar de los abusos y del linchamiento judicial”, de acompañar a los opositores “hasta lograr consolidar la libertad del pueblo boliviano, no nos vamos a callar, no vamos a negociar y no vamos a huir”.

Estas son dos páginas de la carta manuscrita de la expresidenta: