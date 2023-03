A través de una carta, la expresidenta Jeanine Añez aseguró que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) no aprobaron un juicio de responsabilidades en su contra para evitar que el expresidente y líder del partido azul, Evo Morales, sea acusado por los conflictos de 2019. Además, cuestionó a la Fiscalía por seguir pidiendo la ampliación de la reclusión preventiva, lo que demuestra que en dos años no encontró pruebas para sustentar el caso golpe de Estado I.

La exmandataria dijo que la justicia boliviana fue suplantada por el “sicariato masista” a fin de tenerla recluida.

“En Bolivia no existe un sistema judicial porque ha sido suplantado por el sicariato masista y esto es una gravísima prueba de que la democracia se ha reducido a la emisión del voto y el resto de instituciones del Estado se encuentra bajo el poder totalitario del gobierno central”, remarcó.

Cuestionó a los fiscales porque después de dos años de la denuncia del caso golpe de Estado I siguen repitiendo una y otra vez que les falta tomar declaraciones y la inspección técnica ocular, con el solo objetivo de extender la reclusión preventiva.

“Cada juez sin jurisdicción me ha obligado a audiencias inquisidoras, donde cuatro partes repiten lo que dice la quinta, donde seis veces los fiscales piden aumentar mi detención preventiva diciendo lo mismo (que no han podido tomar otras declaraciones, que no han podido hacer inspección ocular, etc.). Dos años después sin tener nada, ni una sola prueba de terrorismo, sedición y conspiración contra Jeanine Añez, refiere parte de la carta.

Ratificó que asumió la Presidencia de manera constitucional en noviembre de 2019, ya que sus antecesores renunciaron y huyeron en un avión mexicano dejando un caos social y un vacío de poder en el país.

Añez desafió a sus acusadores a demostrar si ella organizó aquel año un grupo armado o si portó armas o si manejó barcos o aviones, para que la acusen por terrorismo.

Además, remarcó que la tipificación de terrorismo es inconstitucional, tal como lo demandaron los propios miembros del MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero no sacan ese delito porque lo siguen utilizando para perseguir. Recordó que incluso organismos internacionales cuestionaron esa tipificación y los abusos en el ámbito jurídico.

“El delito de terrorismo ha sido el arma vil donde se escudan para mancillar mi integridad, mi dignidad, mi vida y mi libertad”, escribió Añez en su carta.

En ese sentido, aseguró que como no se puede demostrar con pruebas los delitos en este primer caso, es que se montó el caso Golpe II para sentenciarla por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, vulnerando derechos y garantías, prueba de ello es que hasta la fecha la justicia no atendió la apelación. Apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima por esos atropellos.