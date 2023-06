“Culminar el libro ha sido un gran logro para mí al desafiar a mi maltratado estado de salud mental, aunque lo he conseguido, con la ayuda de Dios y el amor de mis hijos. Este es un libro de testimonio y lucha. Seguramente hay muchas cosas que faltan contar, por ahora me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Añez.

En su libro, la expresidenta sostiene que el origen de la crisis de ese año está relacionado con la “desmesurada ambición de poder” del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Todos estos momentos tan difíciles no debemos olvidar que tienen su origen: el capricho de Evo Morales por no dejar el poder”, asegura.

“Era imperioso instaurar el nuevo gobierno con un gabinete de ministros cohesionado, pero yo no tenía tiempo de evaluar y gestionar en detalle cada caso. ¿Quiénes estaban en ese momento?, estaban mis colegas parlamentarios. Entonces fue de esa manera que designé a las nuevas autoridades en las diferentes carteras de Estado, también con los nombres que me pasaba Fernando Camacho o sus allegados por parte del Comité Pro Santa Cruz, según las negociaciones que hicieron con diferentes sectores para lograr la pacificación del país”, señala.

“Habíamos esperado ya aproximadamente dos horas, los parlamentarios del MAS no llegaron y en esos momentos tan tensos y de no saber qué hacer, sale un comunicado del TCP dando una línea de lo que debíamos hacer para no prolongar el vacío de poder y procedimos conforme a las directrices”, expresa Añez.

Añez señala que tras la “contraorden” de Morales, los parlamentarios del MAS no llegaron al Legislativo aquella jornada clave para la sucesión, e incluso anota que hubo intentos de boicot, como en el caso del Senado, a través de la instrucción del partido masista de “no abrir el salón, porque la mencionada sesión no debía llevarse a cabo”.

“Juicio exprés” y las píldoras

Después de salir del poder, Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Beni y luego fue trasladada a La Paz. Un año después, el 28 de marzo de 2022, se inició el juicio por el caso Golpe II, causa en la que fue sindicada en su condición de exsenadora.

En su libro Añez nombra a los jueces del tribunal y denuncia que ellos la sometieron a maratónicas y extenuantes audiencias, sin el debido proceso, y denuncia, además, que en el penal le daban píldoras para la ansiedad y café para no dormir, por lo que califica el proceso como una especie de “juicio exprés, porque el poder quería una sentencia exprés”.

“En el penal montaron una pequeña sala de juzgado para cuando yo vaya a declarar. El tribunal se trasladó al penal a recibir mi declaración, todo para que yo no salga. En resumen, me daban píldoras para restar mi ansiedad y café para que no me duerma, con tal de que el juicio continúe exprés”, indica.

Añez enumera una serie de irregularidades en el proceso. Una de las que cita es que le prohibieron participar de forma física en su propio juicio, por lo que debía conectarse virtualmente desde el mismo penal.

“Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro de proceso”, manifiesta en uno de sus alegatos finales.

“Con semejante cúmulo de irregularidades, fue el 10 de junio de 2022, cuando el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Germán Ramos Mamani, leyó la infame sentencia en un juicio que violó todos mis derechos y me dejó en completa indefensión”, sostiene la exmandataria, quien recordó esta semana, a través de su cuenta de Twitter, que ese veredicto cumplirá un año en pocos días y que aún no resuelven su apelación.