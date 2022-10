Añez pide a jueces no dejarse inducir al prevaricato por los “políticos poderosos”

En ese sentido, exhortó al juez que atendió su causa no entrar en un caos jurídico y dar curso a su solicitud para que vaya a juicio de privilegio.

“Esos políticos poderosos han politizado la justicia, sin importar las consecuencias que puedan tener en algún momento si los inducen u obligan a cometer el delito de prevaricato. A los políticos poderosos, señor magistrado, no les importa el prestigio, no les importa la dignidad, ni el respeto que deben tener los profesionales que administran justicia”, manifestó Añez en su audiencia, en la que solicitó se la juzgue en un juicio de responsabilidades por el caso EBA.

En audiencia virtual, la expresidenta Jeanine Añez pidió este jueves a los jueces del país no dejarse inducir a incurrir en prevaricato por los “políticos poderosos”. Reiteró que en su calidad de presidenta constitucional hizo la designación en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), y si hubiera alguna irregularidad, le corresponde un juicio de responsabilidades.

Recordó que en el país y en el mundo se conoce que ejerció la presidencia desde el 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre del 2020. Explicó que ese periodo, hizo la designación en la gerencia de la estatal EBA porque es una potestad exclusiva del presidente del Estado.

“No puede hacerlo cualquier persona y si yo no hubiese sido la presidenta, no hubiera podido tener esa potestad”, indicó la expresidenta. Acotó que por esa razón le corresponde un juicio de responsabilidades en ese caso y no un proceso penal.

Sin embargo, el juez Heber Gonzalo Torrejón rechazó esa solicitud y alegó que Añez no acreditó de manera documentada que hubiera asumido la presidencia de manera constitucional en noviembre de 2019. La exmandataria fue procesada en la vía penal por presuntas irregularidades en la designación gerencial de EBA.

Carolina Ribera, hija de Añez, calificó de ilegal e inconstitucional la resolución judicial, alegando que representa un abuso más contra su madre.

“¡Con más fuerza que nunca! No, esto no nos derrota, más al contrario nos fortalece para seguir luchando con más ímpetu. Una vez más el sistema judicial, manipulado por Evo (Morales) y su rosca criminal, han pisoteado la Constitución y el debido proceso”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.