A su turno, Quiroga recordó que además hace cinco años y medio la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, tal como estableció un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017, por lo que concluyó que: “ser tirano no es un derecho humano interamericano”.

“Hace 7 años #Bolivia le dijo NO a la pretensión de Evo Morales de eternizarse en el poder. 5½ años después, la @CorteIDH también le dijo NO. (En cuadros está mi intervención ante la Corte). Hoy, el país sigue diciendo NO. Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano” (SIC), escribió, también en Twitter.