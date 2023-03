“En el marco del sistema interamericano de derechos humanos y de su visita al país como comisionados de la CIDH, pido con mucho respeto a su autoridad su visita al Centro Penitenciario Femenino de Santa Cruz (Palmasola) donde me encuentro recluida hace 450 días con medidas cautelares extremas”, se lee en una carta de Sosa a la comisionada Julissa Mantilla.

En la nota la exautoridad señaló que tiene dos procesos en su contra iniciados por diferentes actores, pero con la misma causal.

“Han iniciado dos procesos en mi contra por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y otros, uno en la ciudad de La Paz dirigido por el Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia y otro en la ciudad de Santa Cruz, a denuncia del Gobierno Municipal. El principio de non bis in idem consiste en no sancionar a la misma persona más de una vez por la comisión de un mismo supuesto delito”, manifestó.

Sosa adelantó que de concretarse la visita entregará la documentación referente a su denuncia esperando un pronunciamiento.

“Me sentiré eternamente agradecida de permitirme entregarle en persona una carpeta con la documentación de respaldo y recibir un justo pronunciamiento de su misión acerca de las ilegalidades y los incumplimientos de la administración de justicia en el tenor y la totalidad de los tratados y convenciones de los derechos humanos y el debido proceso”, señaló.