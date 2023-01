La bancada de Creemos cerró filas en torno a que Luis Fernando Camacho, su líder, no sea reemplazado como gobernador del departamento de Santa Cruz. Mientras que desde sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) insisten en que ese cargo debe ser sometido a nuevas elecciones.

“Luis Fernando Camacho Vaca sigue siendo el gobernador de Santa Cruz y seguirá siendo hasta el cumplimiento de su mandato”, sostuvo Óscar Feeney (Creemos), vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

El legislador agregó que la detención que guarda Camacho en el penal de Chonchocoro no implica que no pueda seguir actuando como gobernador. Solicitó a las autoridades penitenciarias que le den las condiciones para que pueda cumplir sus funciones.

“El que hubiera sido privada su libertad abusivamente, atropellando todo el debido proceso, no quiere decir que él no puede firmar, no puede seguir actuando como Gobernador (...). La Gobernación, yo creo, tiene que llevarle toda la documentación para que él firme, y pido que el sistema penitenciario le habilite comunicación, le dé internet, le dé teléfono para que no se corte el derecho de todos los cruceños de tener un gobernador”, manifestó Feeney.

¿Nueva elección?

Desde filas de esa bancada sostienen que Camacho aún es gobernador de ese departamento, porque no se cumple ninguna de las causales del artículo 26 del Estatuto Autonómico Cruceño, referida a la pérdida de mandato.

“El mandato de la Gobernadora o Gobernador cesará únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato”, se lee en ese artículo referido.

El vicegobernador Mario Aguilera manifestó que el gobernador de Santa Cruz es Camacho. “La única forma de que alguien supla al Gobernador es que pase algo de lo que establece el artículo 26 de nuestro estatuto y nada de eso ha sucedido”, aseguró en días pasados.

En tanto, sectores del MAS insisten en que el cargo de gobernador del departamento de Santa Cruz debe someterse a una nueva votación. Carmen Vargas, secretaria de relaciones de la Confederación Sindical de Mujeres de Santa Cruz, aseguró que amerita una “elección democrática”.

“Que no se equivoquen. Los grupos de logieros neoliberalistas, que siempre han manejado el Comité pro Santa Cruz y todas las élites cruceñas, eligen en cuatro paredes. Que (ésta) sea una elección democrática y orgánica. Así, nosotros vamos a respetar, mientras no”, manifestó la dirigente del partido oficialista.

La voz del TSE

Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, manifestó que el Estatuto Autonómico de Santa Cruz refiere que ante la ausencia temporal del Gobernador, asumirá interinamente esas funciones el vicegobernador, y que su mandato cesará en caso de muerte, renuncia formal ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato.

“De acuerdo con el artículo 286 de la CPE sólo procede una nueva elección en caso de renuncia (toda renuncia debe ser voluntaria), muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de mandato, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad del mandato”, explicó Vargas.