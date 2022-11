Ante plazo de 72 horas para aprobar ley del censo, vocero dice que en el mejor de los casos tardará 15 días

Richter aseguró que los datos preliminares del censo se darán a conocer en septiembre de 2024, pero los datos finales tienen un tiempo de procesamiento que tarda de 12 a 14 meses, algo que ya se había anticipado. En el caso de los aprehendidos indicó que no es de su tuición, sino del Poder Judicial.

“Son ellos los que han sacado estos temas, los han trasladado al cabildo, los han posicionado y ahora nos encontramos con este escenario, acá aparece que todo lo que no se sabe o no se comprende, se resuelve con voluntad política y no es así. Hay algo que se llama procedimiento legislativo, que tiene sus tiempos y que, en el mejor de los casos, seguramente, supera los 10 días, haciendo las cosas bastante rápidas y no se puede reducir a dos días”, enfatizó.

Oficialistas y opositores en la Asamblea Legislativa aceptaron tratar una ley del censo con la cual, además, se busca blindar el reparto de recursos y la distribución de escaños parlamentarios. El Comité Interinstitucional prevé en esta jornada remitir la propuesta de proyecto de ley del censo.