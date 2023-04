En respuesta a las movilizaciones en Chimoré en contra de la llegada del vicepresidente David Choquehuanca, algunos exdirigentes de El Alto se manifestaron rechazando esa postura y propusieron impedir la llegada de senadores y diputados del Chapare al aeropuerto alteño mientras no haya una retractación a lo que consideran una “discriminación” de una autoridad electa de origen aymara. “Señores les vamos a decir bien claro a la gente del Chapare, El Alto y sus provincias le estamos diciendo claramente si no rectifican su decisión a partir del día lunes vamos a bloquear el aeropuerto de El Alto y no vamos a permitir la llegada ni al parlamento ni a la ciudad de El Alto a todos los senadores y diputados del Chapare, porque no pueden amedrentar, quieren intimidar a la gente, así sea un tema político partidario cualquier autoridad, cualquier candidato cualquier persona puede ir al Chapare”, manifestó el exdirigente de las juntas vecinales de El Alto Eddy Condori.

El exdirigente cuestionó que la Policía no haya actuado contra las personas que impidieron la llegada de Choquehuanca en el aeropuerto de Chimoré. En su opinión los manifestantes incurrieron en el delito de “sedición”.

Por su parte el exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, remarcó que tanto la declaración universal de los derechos humanos como la Constitución política del Estado reconocen como un derecho la libre circulación. También advirtió que no se permitirá el ingreso de asambleístas del Chapare y expresó: “amor con amor se paga”. “Como su gente de Evo Morales no respeta las leyes, prohibiendo al vicepresidente que entre al Chapare, entonces los alteños les decimos: amor con amor se paga. Como no dejan entrar a un aymara al Chapare, los alteños tampoco dejaríamos a los parlamentarios chapareños llegar al aeropuerto internacional de El Alto e ingresar a la Cámara de senadores y de Diputados, ¿eso quieren? si no quieren eso, les exigimos de manera inmediata levanten esa manera inconstitucional que atenta a la libre circulación”, expresó en un video.

Otro exdirigente vecinal alteño que se sumó al respaldo del vicepresidente fue Hugo Dávalos, quien consideró que la prohibición de impedir el ingreso de Choquehuanca fue un acto de discriminación por su origen aymara. “A nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca por el hecho de que es aymara seguramente le están discriminando (...). Hemos decidió hoy que los hermanos del Chapare se retracten y que anulen los documentos que hicieron, declaraciones, se retracten de manera inmediata, como alteños lo único que queremos es que dejen gobernar a nuestro presidente y hermano vicepresidente y no exista este tipo de discriminaciones a los aymaras (...). Les vamos a dar hasta el lunes, si ellos va a prohibir el ingreso a nuestro hermano David Choquehuanca nosotros también no permitiremos el ingreso de sus senadores y diputados a la ciudad de El Alto”, señaló.