“El Alto es muy liberal”, deduce. Mientras se acomoda para la entrevista, argumenta. Se presenta como un liberal. “No soy radical”, aclara. Menos un ultraliberal ni un ultraderechista doctrinado. Eso sí, acentúa, “sin miedo”: ¡Soy de derecha! Acostumbrado a ejercer su libertad, el economista Antonio Saravia comienza a “mover el tablero” con ideas de liberalismo y teoría persuasiva.

“El modelo económico comunitario, social y productivo es un embuste”, resalta el paceño con alma camireña y corazón wilstermanista, que reside en EEUU, donde es profesor y dirige el Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Tiene un doctorado en economía por la Arizona State University, es máster en economía y políticas sociales por Georgetown University y licenciado en economía por la Universidad Católica Boliviana.

“No es sólo sacar al MAS, hay que sacar el paradigma que el MAS representa”, subraya. Está convencido de que la visión liberal es la que puede sacar al país de sus problemas. Después de ofrecer una conferencia en la Universidad Pública de El Alto, habla con Página Siete sobre su proyecto para, “si se dan las cosas”, presentar una candidatura a la presidencia de Bolivia.

Habló de liberalismo en El Alto, ¿qué respuesta tuvo?

Pues una natural. El Alto es muy liberal. El Alto es una ciudad en la que la gente se levanta muy temprano y dice “haré mi negocio, quiero ganar plata y espera que el regulador, que el Gobierno, que el gendarme se levante un poco más tarde, a medio día. Entonces, tengo medio día para hacer mis cosas”. Ya cuando aparece el regulador, el gendarme, te pone un impuesto, te saca una patente, te pone una traba y eso significa que tienes que pasar plata por debajo de la mesa, coimas, etc. Entonces, el alteño es liberal, el boliviano es liberal. Nos levantamos en la mañana para hacer nuestras cosas, el problema es que después el Estado nos aplasta, nos subyuga, nos pone reglas.

¿Usted vive en el exterior, cómo se ve el país desde afuera?

Desde afuera, desde adentro, desde los lados... este país está en crisis. Hay que decirlo con todas sus letras y con todo lo que eso implica. Este país está en crisis, por varias razones, nos acabamos los dólares. Teníamos 15.000 millones de dólares el 2014, en reservas internacionales, al día de hoy tenemos 3.500 millones. Digo al día de hoy, pero en realidad eso es a febrero de este año, cuando fue el último boletín del Banco Central. Estamos en junio y el Banco Central no volvió a sacar boletines, entonces, no tenemos idea de cuánto están las reservas, pero el último dato era 3.500. Este país lleva 10 años consecutivos de déficit fiscal, a un ritmo del 8% del PIB, eso te acumula deuda. Nuestra deuda pública se quintuplicó desde el 2007 hasta el 2019. Es un país que despilfarró 55.000 millones de dólares de la bonanza, de los precios internacionales y no hemos hecho nada con eso. Entonces, es un país en crisis porque la macroeconomía está en desequilibrio, pero sobre todo es un país en crisis porque no hay un plan B. El plan A era vender el gas. Vendíamos gas, inyectábamos dólares a la economía, pero se nos acabó el gas, se nos acabó la deuda, porque ya es más difícil prestarnos plata, nos acabamos las reservas internacionales y no hay plan B y no hay plan B porque el gobierno se encargó de aplastarnos, de suprimir la iniciativa privada, con regulaciones, cupos a la exportación, controles de precios, regulaciones en el mercado laboral, burocracia, tramitología, entonces, nosotros no nos podemos desarrollar.

¿Y cuál debería ser ese plan B?

Si logras un ajuste con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, un préstamo que te permita reforzar las reservas internacionales y entonces permita defender el tipo de cambio fijo, en una de esas zafas. Y si empiezas después a dejar de gastar, significa que el gobierno tiene que ajustarse los cinturones, en una de esas puede llegar a retomar el equilibrio macroeconómico. Para generar un plan B necesitamos un golpe de timón fuerte. Es decir, necesitamos un cambio de paradigma. No es sólo sacar al MAS, hay que sacar el paradigma que el MAS representa. Que son criminales, que son corruptos... Hay que sacarlos, pero hay que sacar el paradigma que ellos representan y ese paradigma es el estatismo.

¿Por otro paradigma radical?

No, no es radical en el sentido de que es el sentido común. Es decir, devolverle al individuo lo que el individuo quiere hacer y puede hacer. En este país, el 85% de la gente vive del sector informal. Tenemos el récord mundial de informalidad y no es que nos guste la informalidad. Lo que pasa es que necesitamos ser informales para evitar todos los obstáculos que nos pone el Estado. Si alguien ha contratado o una persona, de manera formal, sabrá el martirio que eso significa. Es costosísimo, le tienes que pagar beneficios sociales, aguinaldo, doble aguinaldo... Si te va mal y lo debes despedir, tienes que hacer una justificación de despido. Entonces, nadie en su sano juicio contrata a alguien de manera formal, lo contratas de manera informal, por eso es que todos somos consultores.

¿Propone que Bolivia vuelva al neoliberalismo?

No, neoliberal es una palabra que usa la izquierda peyorativamente. Los neoliberales, en realidad, son aquellos que tradicionalmente, cuando se originó el término, se utilizó para denominar a la gente de centro, estos nuevos liberales. Como tenemos toda la experiencia de los años 80 y 90, en la región se utiliza esa palabra peyorativamente por la izquierda. Entonces, yo me alejaría del término neoliberal y diría liberal a secas, que dice: el Estado es chico, el Estado no se mete, el Estado no nos molesta y nosotros decidimos qué hacer.

¿Dónde se ubica el liberalismo?

En la derecha. Esto hay que decirlo sin miedo. A mí me sorprende cómo la gente de izquierda se vanagloria de su etiqueta. Pero, ¿cómo pueden estar orgullosos de ser de izquierda? Si donde la izquierda ha reinado lo único que ha generado es miseria, pobreza y migración forzosa. O me dirán que todo el mundo quiere irse a Cuba, a Venezuela o me dirán que la gente no sale de Argentina.

En Bolivia, derecha es casi una mala palabra...

Sí, es mala palabra. Cuando Evo Morales critica al presidente Arce y dice que se está derechizando, es una mala palabra. ¡Basta, se acabó, no es mala palabra! Nosotros somos liberales. Yo soy un economista liberal.

¿Ultraliberal?

No, yo soy un economista liberal. Los ultras son los de la barra, los que van al estadio. Yo soy liberal y si la gente lo entiende mejor, clasificando eso como derecha, pues soy de derecha.

Pero en los años 90 ese proyecto trajo problemas sociales...

Los 90 tienen su gran virtud porque frenaron la hiperinflación de los 80, cuando el país se nos moría. Fueron medidas neoliberales, de ajuste macroeconómico, las de ajuste fiscal, de dejar de gastar, las que nos solucionaron ese problema y hasta el día de hoy nos quedan resabios de esa estabilidad macroeconómico que logramos. Lo segundo que hicimos durante la época, entre comillas neoliberal, firmamos los contratos de gas a Brasil y eso nos dio de comer después y nos permitió tomar ventaja de esa bonanza de precios internacionales. Entonces, cuando la gente denosta los 90 y se olvida de todo esto, tuvimos el Banco Central mejor comportado, probablemente, de nuestra historia, con un director como Juan Antonio Morales, quien sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que las reformas neoliberales se quedaron cortas y no avanzaron en institucionalidad y con eso me refiero a la protección de la propiedad privada. Entonces, Bolivia siguió siendo un país informal, no restituimos la propiedad privada a la gente y, por lo tanto, no logramos desarrollar un capitalismo de pantalones largos. Ahí quedó corta la reforma neoliberal o el periodo neoliberal. Entonces, la gente se acuerda que no logró resolver, realmente, los grande problemas del país, pero ojo, que sí frenó la hiperinflación, que sí nos devolvió estabilidad macroeconómica. Lo que hay que hacer ahora es aprender de esa lección, mantener el principio de estabilidad macroeconómica, pero movernos con reformas más profundas que le devuelvan la propiedad privada a la gente y movernos a un paradigma realmente liberal por los próximos 40 o 50 años.

¿Los actuales actores de derecha perdieron el rumbo?

No lo son. Son socialdemócratas. Carlos Mesa, Tuto, Samuel, los de Creemos son socialdemócratas. Ellos todavía piensan que el Estado tiene un rol importante en la economía. Para los liberales, el Estado no tiene un rol en la economía. El Estado tiene que achicarse, solamente proteger la propiedad privada, brindarnos seguridad jurídica, con un sistema judicial probo, eficiente, ágil, pero el resto tenemos que decidir nosotros. Por ejemplo, si se agarra el actual plan del gobierno de la actual oposición, que yo le digo opasición, es la misma idea. En términos del paradigma de cómo ellos ven la sociedad, no hay mucha diferencia con el MAS. Yo he tenido debates con estos políticos y, por ejemplo, con propuestas específicas, este gobierno contrata 526 mil empleados públicos, sólo ellos serían la quinta ciudad en importancia del país. Tienes a Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cochabamba y la ciudad de los empleados públicos. Ya si tienen esposas, esposos e hijos, ya son la primera ciudad en importancia del país, sólo empleados públicos. Hay que reducir esto a la mitad. La oposición me dice que esto es un crimen porque es dejar a mucha gente sin empleo. Entonces, esta propuesta de la actual oposición es esencialmente la misma que la del MAS, ellos piensan que el gobierno debe crear empleo. No señor, el crimen es que nosotros le pagamos el sueldo cada día a estos burócratas. Encima que les pagamos el sueldo cada día, cuando llegan a trabajar, nos perjudican porque se inventan un sello, un trámite y estamos todos haciendo colas para trámites, para coimas... La propuesta liberal es diametralmente distinta a lo que hace la oposición. Nosotros decimos, por ejemplo, 76 empresas públicas, todas ineficientes, el 85% deficitarias... nosotros decimos, eliminémoslas. Nos dirán que hay empresas estratégicas, ¡qué estratégicas! Son nidos de corrupción.

Los 526 mil empleados públicos nos cuestan 19 millones de dólares al día. Al día. Nosotros les pagamos. ¡Dejen de gastar nuestra plata! Dejen que nosotros administremos nuestro dinero. Se reduce el tamaño del Estado, al mismo tiempo elimina los cupos de exportación, elimina los controles de precio, elimina las regulaciones en el mercado laboral, ya está, y eliminamos los aranceles. Legalicemos el contrabando.

¿Legalizar el contrabando?

Claro que sí, claro que hay que legalizar el contrabando. Dime tú, te compraste un champú el mes pasado, ¿de dónde lo compraste? Si lo hubieras comprado en el mercado formal, hubieras pagado alrededor del 30% de su valor en precio. Si traemos a los marines de EEUU, que cuiden toda la frontera y no entre un solo champú de contrabando en este país, ¿qué pasaría? Los precios de todas las cosas serían 10 veces más. ¿Y, qué pasa con las familias pobres? El contrabando es una bendición para las familias pobres.