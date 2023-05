La diputada arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deysi Choque, anunció este jueves la conformación de una comisión en el Legislativo para atender las denuncias de pedofilia y pederastia, incluso si hubiera demandas contra el expresidente Evo Morales, tienen que ser investigados “venga de donde venga”.

“Se está conformando una comisión que va a recibir todas las denuncias de niñas y niños violados en estos casos. Todo lo que sea violación a los derechos humanos, violación a niña, niño y adolescente, cualquier vulneración a los derechos constitucionales de una persona, tienen que ser investigados”, manifestó Choque en conferencia de prensa.

La legisladora afirmó que no se permitirá impunidad ni para curas, monjas, autoridades, exautoridades o algún otro ciudadano que haya cometido esos actos ilícitos contra la niñez boliviana.

Choque hizo referencia a las denuncias que se conocieron recientemente contra algunos sacerdotes jesuitas involucrados en actos de pederastia. Dijo que quedó consternada al enterarse de estos hechos.

También puede leer:

Fiscalía recibió ocho denuncias en cuatro departamentos sobre casos pederastia

“Si realmente hay que investigar los actos de pedofilia, pederastia, violación que han realizado sacerdotes hace tiempo, hace poco o quizás ahora, igual tiene que ser investigado. No hay impunidad para nadie, la Constitución es clara, nuestras normativas son claras, sea sacerdotes, sea persona, sea autoridad tienen que ser investigados por estos actos aberrantes”, remarcó.

La medida se activará tras conocerse el caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, más conocido como Pica, quien confesó sus crímenes de pederastia en un diario de 383 páginas que escribió y aunque no fue muy explícito, sus memorias hablan por sí solas, por eso su sobrino Fernando -cuando leyó esos documentos- no dudó en denunciarlo. El diario español El País reveló el contenido de ese diario el domingo 30 de abril. Tras el escándalo del caso Pedrajas, salieron a la luz otros casos de jesuitas que fueron acusados también por abusos en Bolivia.

A la consulta de si también se investigará denuncias contra el expresidente Evo Morales, la diputada Choque refirió que, si hubiera, también debe procederse como corresponde, porque no hay impunidad para nadie.

“Yo no conozco a la señorita Noemi, no he escuchado mucho al respecto, sin embargo, si hay alguna denuncia, pues lógicamente se tienen que procesar, o sea no porque sea el rey le vamos a permitir cometer actos aberrantes contra nuestras niñas, desde ningún punto de vista eso está bien”, manifestó Choque tras la consulta si se investigará las denuncias que pesan contra Morales.

En agosto de 2020, se conoció una denuncia contra Morales por estupro y trata y tráfico, la cual se sumaba en ese entonces a otras dos por los mismos delitos y también pedofilia y abuso sexual, las mismas que surgieron después de revelarse una supuesta relación con la joven Noemi M., desde que ella era menor de edad. Las denuncias fueron interpuestas en Cochabamba, Sucre y Tarija respectivamente; uno de los denunciantes fue el Ministerio de Justicia.