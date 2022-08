Aprehenden al vicepresidente de Comcipo por la quema del TED de Potosí

“Basta de persecuciones políticas, basta de este Gobierno corrupto, no queremos más perseguidos políticos, los potosinos no hemos hecho nada, los potosinos no somos cobardes, lo únicos cobardes son los que están aprehendiendo y los cómplices son los que están aquí adentro, los fiscales corruptos”, fueron las palabras de una de las mujeres en vigilia.

Hace unos días, en una entrevista con Página Siete, la presidenta de Comcipo, alertó sobre esta ampliación de investigación contra el vicepresidente cívico.