En una sesión reservada, la Cámara Alta aprobó el incremento salarial 2023 del 3% para los senadores suplentes, porque según el legislador del MAS Félix Ajpi el “ingresito” de ellos es sólo 7.200 bolivianos. La Cámara Baja analizará si aplica la misma medida para los diputados suplentes.

“Sí, hubo un incremento para los (senadores) suplentes, pero es del mismo presupuesto (del Senado) y para los titulares no hay un solo centavo de aumento”, ratificó el senador Ajpi, del Movimiento Al Socialismo (MAS). El jueves 22 se realizó una sesión reservada virtual de la Cámara Alta en la que se aprobó el incremento del 3% que anunció el presidente Luis Arce el 1 de mayo junto a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ajpi explicó que el incremento se hará dentro del presupuesto del Senado y no tocará el destinado por el Tesoro General de la Nación (TGN). “(Los suplentes) No están habilitados, no gozan de comisiones, entonces tienen que sacar de su ingresito que son 7.200 (bolivianos), más los descuentos sacan unos 6.700 y con todo eso llegan hasta 3.000 todo (el dinero) se desaparece”, complementó Ajpi.

En los últimos días circuló la versión de que el incremento que fijó el Gobierno beneficiaría también a los senadores titulares. Según se conoció, los senadores titulares perciben un sueldo mensual de 22.600 y si reciben un 3% de incremento pueden llegar a ganar 22.864, algo que según Ajpi no ocurrirá, porque “no recibirán un solo centavo de aumento”.

Los senadores suplentes perciben en realidad 7.544 bolivianos, ahora su sueldo con el 3% de incremento será 7.770. En El Alto hay numerosas familias que deben afrontar el mes con menos de 1.000 bolivianos, por lo que deben salir a ganarse la vida a las calles.

Una senadora titular de la oposición, que prefirió el anonimato, confirmó que efectivamente se acordó un incremento del 3% para los senadores suplentes, una medida que la asambleísta consideró injusta, porque el incremento que anunció el Gobierno “es para todos, no habla de suplentes y titulares, por eso quizás se emitió la resolución en una sesión reservada”, aseveró la legisladora.

Un “millonario” pide aumento

El diputado suplente del MAS José Rengel Terrazas, conocido como el “diputado millonario”, confirmó que percibe un sueldo mensual de 7.544 bolivianos, un monto que según él “no le alcanza”, porque todo subió de precio, razón por la cual pide un incremento al salario, tal como se aprobó en el Senado.

“Prácticamente no alcanza, en su momento todo ha subido, todo está ya encima y no alcanza, prácticamente estamos pidiendo (...), en el reformulado podíamos haber pedido, pero ahora estamos pidiendo en el nuevo que haya incremento”, detalló el diputado Rengel, que en su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado declaró tener bienes por un valor de 1.381.000 bolivianos, por encima de los 1.322.000 bolivianos del presidente Luis Arce.

Según un informe de la Fiscalía, Rengel realizó giros por 51 millones de dólares a cuatro países en los últimos meses.

Ajpi indicó que la Cámara Baja debe reunirse para eventualmente definir si los diputados suplentes también se beneficiarán con el incremento del 3%. No obstante, el diputado evista Ramiro Venegas anticipó que se opondrá a un aumento salarial.

“El Senado tendrá sus motivos, pero hay una crisis y no puede ser que algunos parlamentarios solo por alzar la mano, porque no participan, se beneficien con el incremento, yo me opondré”, aseguró Venegas.