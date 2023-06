Sin embargo, las Reservas Internacionales Netas en divisas cayeron a niveles históricos y desde febrero el Banco Central de Bolivia no publica el reporte semanal al respecto. A ello se sumó la escasez de dólares, que según los empresarios no ha sido superada, y los reportes que dio ciudadanía, en su momento, del aumento de precio en alimentos como el huevo o la carne de cerdo.

Arce, luego, en la inauguración de Trini Arroz, sostuvo que los temas productivos “son la clave para que el país salga adelante”, dado que no existe otro camino. “El camino no es extender la mano. El camino no es pedir afuera, es convertirnos los bolivianos, los benianos, los trinitarios en grandes productores”, afirmó.

En Santa Cruz, Arce asistió al V Congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Región Valles Cruceños, en Moro Moro, y sostuvo que gracias al movimiento campesino, a fines de 2022, se derrotó a la derecha cruceña.

“Vivimos, hace poquito no más en Santa Cruz, un intento de desestabilizar al Gobierno en manos de la oligarquía cruceña, en manos de quienes han estado históricamente controlando el departamento, pero ha sido el movimiento campesino, a la cabeza de la federación departamental, de nuestras provinciales, de nuestros sindicatos, de nuestras centrales, subcentrales, que se ha podido poner un alto y gracias a ustedes, hermanos, derrotamos a la derecha cruceña en el pasado mes de noviembre”, afirmó Arce.

En 2022, el comité interinstitucional de Santa Cruz llevó adelante un paro de 36 días por el censo. El conflicto se zanjó con la aprobación de una ley que dispone que el empadronamiento se realizará el 23 de marzo de 2024.

Por ese paro, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, y otros líderes de Santa Cruz están denunciados por la supuesta comisión de 10 delitos, de acuerdo con la demanda interpuesta por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, que es afín al Gobierno.

Arce les dijo este sábado a los campesinos de Santa Cruz que fue “muy importante el no hacer caso y seguir trabajando” durante ese paro, porque hoy no es tiempo de pelear, sino que es tiempo de construir, producir y hacer obras.