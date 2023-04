El presidente Luis Arce Catacora aseguró este martes que la economía boliviana está estable, por lo que no hay necesidad de tocar el tipo de cambio ni la subvención de los combustibles.

“Somos la economía más estable, el sistema financiero está totalmente estable, los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos, no hay duda al respecto, por eso la estabilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, aquí claramente hay que decirlo una y diez veces, no hay necesidad de ninguna depreciación de la moneda nacional. No hay devaluación”, señaló el mandatario en entrevista en Cadena A.

Además, remarcó que Bolivia tiene la inflación más baja en la región con 3.1%, en comparación a otros países que tienen hasta un 10% de inflación.