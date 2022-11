Arce: Fue una chambonada fijar censo en el día del mar

“El 23 de marzo los bolivianos recordamos el día del mar en todos los municipios, se realizan actos. Definir esa fecha, ha sido una chambonada. Ese día se va a suspender todos los actos. No sé si no se dieron cuenta o no planificaron bien”, dijo el legislador Arce.

El parlamentario manifestó que en los actos del 23 de marzo se hacen actos para fortalecer el “espíritu de reivindicación”. Lamentó que no se hubiera tomado en cuenta este hecho, pero afirmó que ahora se debe trabajar la realización del estudio censal en base a esa fecha.

“Los desfiles por el días del mar, que se hacen en todas las regiones, son actividades importantes que se hacen para fortalecer el espíritu de reivindicación marítima. Nuevamente vemos una chambonada de la autoridades que han fijado esa fecha para realizar el censo de población y vivienda”, complementó.