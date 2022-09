Arce habló de comercio con el presidente de Irán

El presidente Luis Arce dio a conocer que se reunió con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, con quien habló, entre otras cosas, sobre intercambio comercial. No obstante, el comercio exterior entre ambos países es ínfimo.

“En Nueva York, EEUU, nos reunimos con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Evaluamos el fortalecimiento del intercambio comercial en la reconstrucción pospandemia y un plan estratégico que incluye la salud, cultura, educación, agencia espacial, agro y telecomunicaciones”, indicó el jefe de Estado.

Respecto al comercio exterior, el informe Irán: Perfil País, emitido por la Cancillería en 2020, señala que “el año 2019, las exportaciones fueron $us 0, las importaciones $us 516 mil (...). A junio de 2020, las exportaciones bolivianas se vuelven a situar en $us 0 y las importaciones en $us 38.8 mil”.