El presidente Luis Arce lanzó una dura crítica a los líderes cruceños por priorizar el conflicto antes que la discusión o el debate después de la agresión que sufrió una asambleísta del MAS de esta región. El dignatario identificó “matonaje” y desafió a sentarse en una mesa y discutir planes para la construcción de Santa Cruz y ver quién tiene la mejor propuesta.

“No hay proyecto ni horizonte para el departamento para discutir y se van a las manos. Nosotros repudiamos estas actitudes. Que tengan la valentía y el coraje de sentarse en una mesa y discutir quién tiene la mejor idea para construir Santa Cruz”, manifestó la primera autoridad de Gobierno en el acto de celebración de los 54 años de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Santa Cruz, que se realizó ayer.

La crítica la lanzó transcurrido una semana de la brutal golpiza que sufrió la asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz Muriel Cruz. La legisladora fue internada por seis días y el jueves fue dada de alta del hospital ante la gravedad de sus heridas causadas por la agresión que sufrió al intentar ingresar a una sesión legislativa.

La autoridad señaló que fueron “momentos muy difíciles” los que las organizaciones sociales pasaron en Santa Cruz y que seguirán pasando, porque “hay abuso”, “porque hay matonaje, aquí en Santa Cruz”. “No quieren discutir políticamente y se van a las manos, se van a las agresiones y eso revela simplemente que no hay ideas para discutir, que no hay principios que discutir, no hay valores para discutir, no hay proyecto de departamento para discutir, no hay horizonte para el departamento para discutir y se van a las manos”, afirmó frente al hecho de violencia política de la anterior semana.

Luego de entregar un acta de equipamiento para las oficinas de la Federación de Interculturales, como regalo por su aniversario, afirmó que su obligación es fortalecer las organizaciones sociales, porque éstas son dueñas del proceso de cambio y del Gobierno.

“Desde el inicio de nuestro Gobierno, nosotros apostamos a la unidad de nuestras organizaciones sociales, del instrumento político y del pueblo boliviano; con un solo objetivo, garantizar que nuestro proceso de cambio siga adelante”, sostuvo.

Fue enfático al señalar que el proceso de cambio no es una o dos personas. “Siempre lo dice nuestro jilata David Choquehuanca; Tupak Katari dijo volveremos y seremos millones, no uno ni dos, millones. En eso tenemos que trabajar”, afirmó.

El pasado viernes 9 de junio se desató una trifulca en los predios de la Gobernación cruceña entre activistas y representantes del MAS y derivó en varias personas lesionadas y heridas, entre ellas la asambleísta Muriel Cruz.

Los activistas o “autoconvocados” cuestionan la posesión de dos nuevos asambleístas departamentales del pueblo guaraní. Desde el pasado 6 de junio, realizaban una vigilia en las puertas de la Gobernación para evitar la sesión legislativa. En su intento, bloquearon el ingreso de los asambleístas departamentales del MAS al edificio, lo que generó el altercado y gasificación policial.

La pelea se dio cuando el grupo buscaba evitar el ingreso de legisladores departamentales a la sesión en la que se debía posesionar al nuevo representante del pueblo guaraní. La asambleísta Cruz resultó gravemente herida por el bando de los activistas. En videos publicados en redes sociales se ve cómo Cruz es abordada por la turba y, acto seguido, la asambleísta termina a los golpes. Ella fue sobrepasada, la tumbaron y en el suelo dos mujeres la golpearon en la cabeza, le dieron patadas e incluso la golpearon con un palo. 13 personas fueron aprehendidas y fueron enviadas a Palmasola.