El gobierno del presidente Luis Arce, mediante el “anteproyecto de ley de creación del sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción”, plantea que las empresas privadas que sean contratadas por el Estado para la ejecución de proyectos levanten su secreto bancario de manera voluntaria. A partir de esta norma, el Gobierno dividirá a los privados en dos grupos: los que estén en las listas de “integridad empresarial” y los que “no estén comprometidos” en la lucha contra la corrupción.

Según el jefe de Estado y el ministro de Justicia, Iván Lima, que ayer presentaron la propuesta en un acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, con este proyecto de ley se profundizará la lucha contra la corrupción. No obstante, la oposición y el expresidente Evo Morales calificaron a este plan como tardío, después de todos los escándalos de corrupción que afectaron la imagen del gobierno de Arce.

Anteproyecto de ley

El primer mandatario destacó que esta propuesta tiene el fin de identificar las cuentas de las empresas privadas en las que se van a depositar los recursos del Estado, es decir que cada empresa deberá abrir una cuenta nueva, en la que se depositarán los recursos públicos que se está pagando en un proyecto. Este ejercicio abarca a los tres ámbitos gubernamentales: nacional, departamental y municipal.

“En este momento las empresas privadas nos dan una cuenta donde el Gobierno nacional y sus diferentes instituciones y de los gobiernos subnacionales depositan los aportes que el Estado está dando para la consecución de las obras (...) Hoy queremos tener una cuenta específica para cada uno de estos contratos, en la que se depositen los recursos y se haga el seguimiento correspondiente. Siempre en el marco constitucional, se va a solicitar de manera voluntaria a las empresas privadas de que puedan prescindir del secreto bancario para que (...) se haga el seguimiento de esos pagos, sin perjudicar la inversión y la gestión que realizan estas empresas”, explicó Arce.

A ese punto añadió que se respetará la decisión de las empresas que decidan mantener su secreto bancario. “Habrá si dudan algunas empresas que no quieran dejar de cobijarse bajo el secreto bancario y respetaremos porque la normativa vigente en nuestro país asegura esa confidencialidad”.

Pero mientras el jefe de Estado habló del carácter voluntario de la norma, el ministro Lima señaló que en el marco del cumplimiento normativo y la integridad empresarial “se propone incorporar la obligatoriedad del registro de operaciones financieras que deriven de procesos de contratación con el Estado. La cuenta bancaria de cada uno de estos procesos será objeto de verificación de operaciones del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”.

Asimismo, a partir de este anteproyecto de ley el Gobierno dispondrá en dos categorías a las empresas: las que cumplan con las reglas de transparencia pasarán a formar parte de “listas de integridad empresarial”, que serán publicadas de forma periódica por el Gobierno.

“Aquellas empresas que no quieran formar parte de las listas de integridad, que no quieran suscribir las cláusulas anticorrupción, podrán ser consideradas claramente como empresas que no están comprometidas con este claro esfuerzo y compromiso de transparencia del gobierno del presidente Arce”, apuntó Lima.

Otro aspecto que trata este anteproyecto es en relación a las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Cuando los servidores cometan el delito de falsedad en su declaración jurada de bienes y rentas, éstos serán sometidos a sanciones administrativas y penales con la modificación al Código de Procedimiento Penal para endurecer las penas de los infractores.

El proyecto de ley tiene ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales y una disposición transitoria.