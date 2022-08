Arce le canta a sus bases y dice que “la derecha sólo tiene canto de sirena que quiere debilitar”

Luego de la marcha y frente a miles de militantes del MAS concentrados en la Plaza Mayor de San Francisco, el presidente Luis Arce ofreció su discurso, interpretó unas canciones y hasta bailó para sus bases.

“La derecha sólo tiene canto de sirena, que quiere debilitar (...). El pueblo ha aprendido que desde 2019 a la fecha sólo le interesa llenarse sus bolsillos, el pueblo boliviano ha aprendido que la derecha sólo tiene cantos de sirenas para ellos, no tiene realidades, no tiene un programa, no tiene un perfil de país que está construyendo, porque no le interesa eso”, manifestó el mandatario.

Arce agregó que a la derecha le inquieta que el pueblo esté en el Gobierno, algo que no le agrada porque sabe que “un Gobierno del pueblo, trabaja para el pueblo boliviano”.

Prosiguió y manifestó que con tanta gente que se concentró en la plaza San Francisco, no se siente solo. Por eso dedicó unas canciones a los asistentes y hasta estrenó una canción para los masistas, cuyo estribillo decía: “Yo lucho por mi país, junto a mis hermanos Lucho y David”.