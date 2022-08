Arce mueve sus fichas para desinflar el paro y Camacho anuncia su propio censo

El presidente Luis Arce cumplió una intensa agenda en Santa Cruz en procura de desinflar el paro cívico del 8 y 9. Primero se reunió con sectores del Bloque Oriente, luego con damnificados del incendio en el Mutualista, a quienes prometió ayuda, y acabó en un efusivo abrazo con el alcalde Jhonny Fernández. Mientras que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho confirmó la medida y anticipó un propio censo ante la negativa estatal de llevar adelante ese proceso en 2023.

“Frente a nuevos intentos de desestabilización, la respuesta del pueblo boliviano es y siempre será más unidad, más conciencia revolucionaria y más defensa de la democracia. Gracias por su respaldo Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Valles Cruceños”, publicó el mandatario en sus redes sociales después del encuentro con los sectores sociales que responden al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que le expresaron su respaldo.

“Rechazamos cualquier intento de desestabilización por parte de la derecha fascista que por sus apetitos empresariales en lo único que piensan es en paralizar por la fuerza la reactivación económica del pueblo boliviano y, como siempre, discriminando y agrediendo a la población humilde”, se lee un comunicado del Bloque Oriente, que además respaldó la decisión de postergar el censo para 2024.

Y ante la desgracia que sufrieron 1.500 familias por el incendio en el mercado Mutualista, que perdieron unos 1.000 quioscos, el presidente Arce se adelantó a las autoridades locales y prometió ayuda a los damnificados.

“Como prometimos, llegamos a Santa Cruz para reunirnos y escuchar las necesidades de nuestras y nuestros hermanos gremiales del mercado Mutualista. Como Gobierno nacional reconstruiremos su mercado y viabilizaremos una normativa para la reprogramación de sus créditos”, confirmó el jefe de Estado, que junto al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mantuvo una reunión con los comerciantes. La Asociación de Comerciantes Alianza, del mercado Mutualista, adelantó que no acatarán el paro cívico.

Como corolario, Arce y el alcalde cruceño Fernández se fundieron en un efusivo abrazo durante la rueda de prensa por el mercado Mutualista. El mandatario publicó las fotos en sus redes sociales. Fernández ha sido criticado en los últimos días en Santa Cruz por su oposición al paro cívico que convocó el Comité Interinstitucional para la próxima semana.

Anuncian propio censo

El gobernador Luis Fernando Camacho ratificó en las últimas horas el paro cívico para exigir al Gobierno la derogación del Decreto Supremo 4760 que pospuso el censo, pero además anticipó que Santa Cruz hará su propia encuesta.

“Ante la negativa del Gobierno de hacer un censo, Santa Cruz levantará sus propios datos estadísticos. Hoy, en las instalaciones del CEA (Centro de Educación Ambiental) presentamos la metodología y firmamos el proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa (Departamental) apruebe el presupuesto”, corroboró Camacho.

Añadió que Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) se encargará de llevar adelante el levantamiento estadístico para conocer la situación poblacional, el nivel de desempleo, los datos de la salud y educación de ese departamento.

“Con esta iniciativa, estamos implementando las medidas que se aprobaron en la Cumbre Interinstitucional. Santa Cruz sigue avanzando, con autonomía, con sus instituciones, el centralismo no puede detener nuestro desarrollo y nuestro futuro”, insistió.

“Pablos Escobar en el MAS”

El gobernador respondió además a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que el lunes lo comparó con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, al promover además listas de traidores a Santa Cruz, como lo hacía el traficante en Colombia sobre sus detractores.

Ante ello, Camacho contestó: “Esta es una declaración totalmente desubicada de la ministra de la Presidencia, cuando sabemos que su partido, el Movimiento Al Socialismo, es el que más Pablos Escobar tiene dentro de sus filas eso está clarísimo”, enfatizó el gobernador.

Y mientras, el Comité pro Santa Cruz alista el paro de la próxima semana, el líder cívico Rómulo Calvo y el diputado masista Hernán Hinojosa, que coincidieron ayer en el Palacio de Justicia, intercambiaron insultos delante de la prensa.

“Eres un ignorante, eres un vasallo, eres una basura, y el poder no es eterno, el poder no es eterno, el poder no es eterno”, sostuvo Calvo al legislador del MAS e Hinojosa respondió: “Cobarde, lanza la piedra y se esconde”.

Los masistas impulsan al menos 35 procesos penales contra Calvo, que además tiene detención domiciliaria por orden de un juez.