Arce omite temas polémicos y afirma que no permitirá toma del poder por la fuerza

Acto seguido, en el pleno se escuchó el estribillo “Lucho no estás solo...”. Esa fue una de las ovaciones que recibió el mandatario, las mismas que se repitieron cada vez que presentaba un indicador.

En un discurso cargado de cifras, el presidente Luis Arce omitió el conflicto en torno a la fecha del censo y otros temas polémicos. La autoridad advirtió que jamás permitirá la toma del poder por la fuerza y sostuvo que no traicionará el mandato que le dieron en las urnas.

“Arce, detrás de números y números, está metiendo la cabeza debajo la arena como hacen los avestruces, está ocultando la realidad del país detrás de todo un discurso (...). Tuvo un discurso para afrontar la coyuntura, pero no muestra a un estadista en palacio”, aseguró a Página Siete el analista político Gregorio Lanza.

“El presidente ha dado un estilo de discurso que es más parecido al de un ministro de Economía, que de un presidente. Entonces, no le podemos disculpar, si así es, que haya olvidado indicadores económicos que son vitales, primordiales y además básicos”, dijo Linares.

Linares sostuvo a este medio que Arce no abordó la cuestión de por qué las reservas internacionales, que en 2014 escalaron a una cifra que estuvo entre los 14.000 y 15.000 millones de dólares, hoy están a la baja. “Por qué no habla de reservas internacionales y cómo se han perdido más de 10 mil millones de dólares entre el 2014 y 2022, por qué no habla de eso. ¿Dónde está la bonanza?”.

Linares sostuvo que Arce tampoco se refirió al tema del déficit fiscal, indicador que durante ocho años estuvo alrededor del 8%. “Ya estamos ocho años con déficit fiscal seguidos, que ronda el 8% y parece que este año va a seguir igual, porque está proyectándose cerrar un déficit fiscal de 8,5%. Serán 9 años de déficit fiscal”, manifestó.