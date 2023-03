“Por lo que tengo no solo el compromiso inquebrantable con El Alto, tengo una eterna gratitud”, sostuvo Arce en el salón principal del Jach’a Uta, donde además estuvieron sus ministros y autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional presididos por su titular Jerjes Mercado.

“La derecha reaccionaria no descansa un solo día, promoviendo el odio la violencia y las divisiones entre bolivianas y bolivianos, pues saben que un pueblo dividido es un pueblo débil, pero el valeroso y digno pueblo de El Alto haciendo valor a su tradición ha respondido de manera unida a las provocaciones y ha sabido levantarse siempre para hacerse escuchar para defender nuestros derechos y conquistas”, aseveró Arce.

La alcaldesa Eva Copa, que a diferencia de 2022, no lució un traje de mujer de pollera, agradeció a los dos mandatarios que por segundo año consecutivo acompañaron a El Alto en su aniversario.

El aymara practica la rotación

La alcaldesa Copa dejó en claro que los aymaras no ambicionan el poder y que desde sus comunidades practican el “muyu”, que en español significa “rotar”, una norma que se aplica cuando se trata de elegir a las nuevas autoridades aymaras, en una alusión quizás a la intención de Morales de ir a la reelección indefinida en 2017.

“A veces compañeros nos dejamos llevar por el rumor, por el chisme y nos gusta la difamación y nos gusta atacarnos, pero ese no es del aymara, el aymara es otra cosa. Nosotros los aymaras practicamos el muyu que es rotar, rotar, rotar, rotar y rotar, nosotros no ambicionamos el poder y nosotros no tenemos rencor”, aseguró la alcaldesa de 36 años de edad.