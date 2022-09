Arce pidió información en junio y ministro Montaño no respondió

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce denunció ayer que el pasado 10 de junio se envió una petición de informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el proceso de contratación para la construcción de la doble vía Sucre- Yamparáez, sin embargo, hasta el momento el ministro de esa cartera, Édgar Montaño, no respondió a la solicitud.

La semana pasada, Arce denunció la existencia de una red de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) encabezada por el presidente de esta entidad estatal, Henry Nina, e inició un proceso por el pago de supuestos sobornos pagados por la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a funcionarios de la ABC.

Por este proceso se denunció a 11 personas y hasta el momento, dos se encuentran detenidas.

“(El 10 de junio) hemos pedido al ministro de Obras Públicas para que a través de la ABC se me remita toda la información de este proceso de contratación, cuando hemos conocido de esta denuncia y no se me ha remitido hasta la fecha esta petición de informe escrito que era para verificar esta denuncia”, señaló Arce en conferencia de prensa.

Al respecto, el diputado agregó que esto demuestra que el ministerio y la ABC no cumplen con el compromiso de colaborar con la investigación del caso coimas.

“No se me ha remitido hasta la fecha esta petición de informe escrito (...) Por tanto, cuando dicen ‘toda la apertura para dar la información, toda la apertura para transparentar’, es absolutamente falso. Junio, julio, agosto, casi tres meses que no me llega esa información”, lamentó Arce.

El legislador también se refirió a la amenaza de procesos lanzada ayer por el presidente de la ABC, quien fue acusado el fin de semana de haber recogido el supuesto soborno pagado por el representante de las empresa china y que forma parte de la lista de acusados por el caso.

Al respecto, Arce aclaró que jamás indicó con nombre y apellido quién fue recoger la coima. “No le voy a aceptar que utilice en su condición de presidente de la ABC para amenazarme, amedrentar. El Ministerio Público ha valorado las pruebas que hemos presentado, ha elaborado la imputación formal”, afirmó Arce.

Página Siete intentó comunicarse con el Ministerio de Obras Públicas para confirmar la información vertida por el diputado Arce, pero la unidad de comunicación señaló que el ministro Édgar Montaño se referirá hoy al tema en una conferencia de prensa.

Montaño conmina a Arce

Montaño conminó ayer al diputado Arce a retractarse de las acusaciones hacia su persona y dejar de pretender incriminarlo a los presuntos hechos de corrupción en la ABC, de lo contrario, señaló, tomará medidas, sin especificar cuáles.

“Con mentiras, el diputado Arce ha dicho que Freddy Mamani sería mi asesor. Ahí, hermano diputado, le quiero recordar que el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 6, dice que el acusador debe demostrar sus afirmaciones”, afirmó.

La anterior semana, el legislador denunció supuestas irregularidades en el contrato del proyecto carretero Sucre – Yamparáez e implicó a la autoridad de Estado al decir que Mamani fue asesor. Montaño mostró una certificación de la Cámara de Diputados en la que se evidencia que esa persona jamás fungió como su funcionario y menos como su asesor.

“Más allá de pedirle su rectificación, he tenido que realizar estas acciones personalmente, ya que usted no ha tenido el valor de realizar y rectificar esta mentira”, dijo Montaño.

En pasados días, tanto Montaño como el presidente de la ABC señalaron que las instituciones a su cargo “tienen las puertas abiertas” a los fiscales e investigadores y que entregarán toda la información que les sea solicitada, asimismo, señalaron que declararán en el proceso si son citados.