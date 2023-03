En el Día del Mar, el presidente Luis Arce reflotó el tema del acceso soberano al Pacífico ante Chile, pese a que los trasandinos cerraron esa opción, y planteó una agenda de siete de puntos, incluida una agenda conjunta por el litio para buscar “un nuevo relacionamiento”. Expertos calificaron el discurso como “demagógico” y que es necesario “reconstruir la confianza” con los chilenos. En Santiago, los parlamentarios dijeron que Bolivia intenta “chantajear” el diálogo.

“Mar para Bolivia. No dejaremos de proponer la necesidad de trabajar en el tema de nuestra reivindicación marítima con Chile. El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al Océano Pacifico”, reivindicó Arce este jueves en la plaza Eduardo Abaroa, el héroe de Calama, que el 23 de marzo de 1879, defendió el territorio nacional ante la invasión chilena.

Y si bien en 2018, los jueces de la Corte Internacional de Justicia fallaron que Santiago “no está jurídicamente obligado a hacerlo, porque ninguno de los acuerdos o tratados firmados por ambos países a lo largo de los años así lo indica; tampoco lo indican otras resoluciones internacionales”, el jefe de Estado, aguardó su esperanza de que el tema vuelva a ser debatido.

“El fallo de La Haya abre esa posibilidad (de negociar) y como pueblos hermanos debemos trabajar para que esta herida en el Abya Yala se cierre. Estoy seguro que eso sería de gran alegría para toda la comunidad internacional”, enfatizó Arce. El 14 de marzo de 2022, el presidente chileno Gabriel Boric descartó que en la nueva relación con Bolivia vaya a tratarse la soberanía territorial. “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país”.

Arce habló de encarar una nueva etapa de relaciones con Chile. “Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan. No debemos tener miedo de sanar heridas, construir hermandad, integración y esperanza para los pueblos, articulando los temas pendientes que tenemos con los desafíos que nos presenta un mundo en constante movimiento”, precisó Arce, rodeado de sus ministros y miembros de las Fuerzas Armadas a 144 años de la pérdida del Litoral.

Observan discurso de Arce

El analista político internacional Francisco Xavier Solares observó que Arce reitere en su discurso por el Día del Mar el tema de la soberanía marítima. “Lamentablemente, ya no se puede hablar de soberanía, porque ya no existe ese concepto para el tema del acceso al Pacífico”, indicó Solares en alusión al fallo de La Haya.

Por su lado, Windsor Hernani Limarino, otro experto en relaciones internacionales, apuntó que Arce apeló a la misma estrategia del exmandatario Evo Morales.

“En lo personal yo no soy afecto a hacer política exterior con discursos de plaza, es decir yo creo que ahí Evo (Morales) mal acostumbró al pueblo boliviano a esperar grandes anuncios en materia exterior con relación a Chile cada 23 de marzo, yo creo que eso es un gran error”, precisó.